Thomas Gebert hat sie freudig angekündigt - die Jahresendrallye beim DAX. In den vergangenen drei Wochen hat der deutsche Leitindex kräftig zugelegt. Auf der einen Seite beflügelten gute Unternehmensbilanzen, auf der anderen Seite die abgeschwächte US-Inflation. Gebert erklärt, von welchen Aktien Anleger jetzt profitieren könnten. Der Börsenexperte hat dabei vor allem Wertpapiere im Fokus, die zuletzt schon sehr stark gelaufen sind. Warum diese interessant sind und wie die Bewegungen bei Adyen, Siemens Energy, Siemens und Bayer einzuordnen sind, erfahren Sie in der Sendung zum Gebertbrief. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bayer.