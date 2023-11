WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA haben die Verkäufe bestehender Häuser im Oktober ihre Talfahrt fortgesetzt. Im Monatsvergleich fielen sie um 4,1 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt lediglich einen Rückgang um 1,5 Prozent erwartet.

Damit sind die Verkäufe bereits den fünften Monat in Folge gesunken. Auf das Jahr hochgerechnet fiel die Zahl der verkauften Häuser von 3,95 Millionen auf 3,79 Millionen. Dies ist der niedrigste Stand seit dem Jahr 2010. Experten hatten mit 3,90 Millionen gerechnet. Die NAR verweist auf die hohen Hypothekenzinsen und die immer noch hohen Verkaufspreise./jsl/jkr/jha/