Gerade läuft es rund an den Börsen - können sich Anleger also auf eine Jahresendrallye freuen oder sollten sie lieber Vorsicht walten lassen? Ein historischer Indikator schlägt jetzt an und zeigt: Darum gibt es allen Grund zur Freude… Anleger haben gerade allen Grund zur Freude: Denn an den Aktienmärkten läuft es gerade richtig rund. Der DAX beispielsweise nähert sich immer mehr der 16.000-Punkte-Marke und liegt auf Sicht von einem Monat fast acht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...