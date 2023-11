Beschluss



PAION AG, Aachen



Widerruf der Zulassung zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) von Amts wegen



Die Zulassung der Aktien der PAION AG, ISIN DE000A3E5EG5, zum Teilbereich des regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) wird von Amts wegen widerrufen. Der Widerruf wird eine Woche nach seiner Veröffentlichung wirksam.



Die Zulassung zum regulierten Markt (General Standard) bleibt bestehen, so dass die Aufnahme des Handels (Einführung) der Aktien im regulierten Markt (General Standard) am 29. November 2023 erfolgt.



Frankfurt am Main, 21.11.2023



Frankfurter Wertpapierbörse

Geschäftsführung

