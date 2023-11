Die Risikoaversion des gemeinen Deutschen - immer wieder Thema bei der Frage nach einer möglichst effektiven Altersvorsorge und Vermögensbildung. Wagt man den Schritt an die Börse? Wie risikofreudig ist man? Bleibt man doch lieber bei den sicheren Zinsen und Rentenpolicen?Zwar gibt eine neue Pressemitteilung des Gesamtverbands der Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) keine klare Antwort in die eine oder andere Richtung, aber ein Statement ist die Aussage darin, die sich auf eine vom GDV selbst in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...