Vaduz (ots) -Der Investor Summit Liechtenstein hat am Dienstag, 21. November erneut ausgewählte Startups mit Entscheidungsträgern und Investoren vernetzt. Hochkarätige Gäste wie Julian Teicke, Joachim Schoss und Sophie Lamparter hoben die Bedeutung von Innovationen hervor.Der Investor Summit Liechtenstein ist die wichtigste Startup-Plattform der Region. Die Veranstaltung vernetzt Innovationen und Kapital seit mehr als zehn Jahren. Am 21. November 2023 präsentierten sich erneut ausgewählte Startups und Wachstumsfirmen vor fast 200 Investorinnen und Entscheidungsträgern. Umrahmt wurde die Veranstaltung durch inspirierende Referate, informative Workshops und Möglichkeiten zur Vernetzung.Nach der Begrüssung durch Liechtensteins Regierungschef-Stellvertreterin und Wirtschaftsministerin Sabine Monauni standen die Startups im Zentrum der Veranstaltung. Eine Jury des Vereins Liechtensteiner Investitionsmarkt hatte aus über 70 Bewerbungen schliesslich acht Startups aus Liechtenstein, der Schweiz und Süddeutschland bestimmt. Die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer erhielten die exklusive Gelegenheit, hochkarätige Investoren und Entscheidungsträger von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen, um wertvolle Kontakte zu knüpfen, Kapitalgeber zu finden und vom Know-how erfahrener Entscheidungsträger zu profitieren.Vielfalt an InnovationenDas Startup AiMorphous Health entwickelt ein modernes Blutdiagnosegerät, um das Risiko von lebensbedrohlichen Embolien wie Herzinfarkten oder Schlaganfällen deutlich zu reduzieren. Health Yourself aus St. Gallen macht Routine-Gesundheitsdienstleistungen digital und von zuhause zugänglich. Das ETH-Zürich-Spin-Off MindMetrix verfolgt die Mission, mentale Gehirnprozesse mit einer Virtual-Reality-Anwendung messbar zu machen. Neur.on aus Fribourg unterstützt Juristen und Unternehmen mit Hilfe einer Plattform bei komplexen Übersetzungen. Phaseform aus Süddeutschland entwickelt Optiksysteme mit dynamischer Lichtkorrektur für schärfere Bilder. qCella aus Zürich hat eine innovative Lösung entwickelt, um Produkte wie Fahrzeugsitze, Kleidungsstücke oder Wärmepads effizienter elektrisch zu beheizen. Das Liechtensteiner Fintech-Startup TantumPay bündelt die digitale Identitätsverifizierung und Zahlungslösungen in einer App. Das Ostschweizer Startup Vigilitech misst und überwacht die drei zentralen Vitalparameter Herzrate, Atemrate und Temperatur von Tieren kontaktlos und zeichnet die Daten auf.Zum Abschluss der Pitches konnte das Publikum die besten Startups küren. Im Rahmen eines Publikumsvotings erhielten die drei bestplatzierten Startups jeweils Gutscheine für Beratungsleistungen von Switzerland Global Enterprise, um ihre Expansionspläne im Ausland in die Tat umzusetzen.Empfehlungen für Startups und InvestorenWeitere Höhepunkte der Veranstaltung waren die Auftritte bekannter Unternehmer und Investorinnen. Sie gaben konkrete Empfehlungen für Startups und Investoren. Wefox-Gründer Julian Teicke erklärte, warum das Startup Wefox ursprünglich in Liechtenstein gegründet wurde und jetzt international expandiert. SeedX-Liechtenstein-CEO Mathias Jaeggi erklärte, warum Banken und Vermögensverwalter stärker in Startups investieren sollten. Business Angel Joachim Schoss zeigte auf, nach welchen Kriterien er in Startups investiert. Sophie Lamparter und Pankaj Agarwal schilderten, wie sie Schweizer und Liechtensteiner Startups helfen, Wachstumsmärkte wie die USA oder Indien zu erobern.Im Rahmen der Veranstaltung konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer darüber hinaus informative Workshops besuchen und vertieft in ausgewählte Themen wie "Angel Investing", "Venture Capital" und "Marktopportunitäten in Indien" eintauchen.Am diesjährigen Investor Summit Liechtenstein nahmen rund 200 private und institutionelle Investoren, Startup-Gründer sowie Entscheidungsträger aus dem deutschsprachigen Raum teil. Die Veranstaltung wird von der Liechtensteiner Regierung getragen sowie zahlreichen Unternehmen, Wirtschaftsverbänden, Netzwerkpartnern und Institutionen unterstützt. Patronatsträger ist der Verein Liechtensteiner Investitionsmarkt.