Yulin, China (ots/PRNewswire) -In den letzten Tagen fanden im Kreis Rong in Guangxi das "Rong County Shatian Pomelo Cultural Tourism Festival 2023" und das "Meeting of Overseas Chinese in Guangxi and Shatian Pomelos of Beautiful Rong County - Tour of Homeland by Overseas Chinese" statt.Bei der Eröffnungszeremonie wurde den Gewinnern die Auszeichnung "Shatian Pomelo Quality Assessment Gold Prize" verliehen. Darüber hinaus wurden laut der Werbeabteilung des Komitees des Kreises Rong touristische Routen vorgestellt, die sich um Themen wie die Heimat der Überseechinesen und den Charme der Heimat der Shatian-Pomelos drehen, sowie die Ausstellung und der Verkauf einzigartiger regionaler Produkte und das Duqiao Mountain Music Camping Festival angeboten. Mit den Shatian Pomelos als Mittelpunkt der Veranstaltung ermöglichten diese Aktivitäten den Gästen aus verschiedenen Gegenden, die Freuden des Pflückens von Shatian Pomelos zu erleben. Sie genossen den Geschmack verschiedener Shatian-Pomelo-Produkte, erlebten den Charme vonShatian-Pampelmusenstichen, -papierschnitten und -malerei und schwelgten in der Magie des Heimatlandes der Übersee-Chinesen, um an der Fröhlichkeit der Ernte und dem schönen Leben teilzuhaben.Der Kreis Rong liegt im südöstlichen Teil von Guangxi und grenzt an den Großraum Guangdong-Hongkong-Macao. Er ist bekannt für seine weitreichende Geschichte, seine faszinierenden Aussichten, die große Zahl bedeutender Persönlichkeiten, seine tiefgründige Kultur und seine reichhaltigen natürlichen Ressourcen. Insbesondere die weltberühmte "Rong County Shatian Pomelo" wird unter chinesischen Früchten oft als "Schatz" bezeichnet. Nach Angaben der Werbeabteilung des Komitees des Kreises Rong werden Shatian-Pomelos seit mehr als 2.000 Jahren im Kreis Rong angebaut. Die erstklassige Qualität der Früchte hat zahlreiche Goldpreise bei nationalen Shatian-Pomelo-Wettbewerben gewonnen. Die "Shatian-Pomelo des Kreises Rong" ist die erste in der Stadt Yulin, die den Status einer nationalen geografischen Angabe erhält. Der Kreis Rong wurde vielfach auf nationaler Ebene als Demonstrationsbereich der "Rong County Shatian Pomelo" für die Produktionsstandardisierung und für den Export von Lebensmitteln und landwirtschaftlichen Produkten auf nationaler Ebene (Shatian-Pomelo) für Qualität und Sicherheit bezeichnet. Derzeit gibt es insgesamt mehr als 230.000 Hektar an Shatian-Pomelo-Plantagen, die eine jährliche Produktion von etwa 360.000 Tonnen Obst erreichen können. In diesem Jahr wird die Branche schätzungsweise eine Produktion von rund 40 Milliarden Yuan erzielen, und die Shatian-Pomelo-Industrie hat sich als praktikable Möglichkeit hervorgetan, die ländlichen Gebiete zu beleben und die Einwohner des Kreises Rong zu bereichern.In den letzten Jahren hat der Kreis Rong an der Hauptaufgabe einer qualitativ hochwertigen Entwicklung festgehalten, indem er die tiefgreifende Integration von Landwirtschaft und Kulturtourismus beschleunigt, den Vorteil des Kreises als Produzent der hervorragenden Shatian-Pomelos voll ausspielt, die Integration der einzigartigen landwirtschaftlichen Entwicklung mit der ländlichen Revitalisierung und dem Freizeittourismus vertieft, die Freizeitlandwirtschaft, die Landwirtschaft mit ihren Sehenswürdigkeiten und die ökologische Landwirtschaft energisch entwickelt, den ländlichen Tourismus, den ländlichen E-Commerce und andere aufstrebende Industrien und neuartige Geschäftsmodelle aktiv kultiviert und die integrierte Entwicklung der primären, sekundären und tertiären Industrien im ländlichen Raum ernsthaft koordiniert. Der Kreis Rong hat erfolgreich einen einzigartigen Weg des wirtschaftlichen Fortschritts beschritten. Seine Leistungen spiegeln sich in verschiedenen Auszeichnungen wider, wie z. B. Bester Öko-Kultur-Tourismus-Kreis in China, Nationaler Landkreis zur Demonstration von Freizeitlandwirtschaft und ländlichem Tourismus, Top 100 Kreise für Potenziale in der Tourismusentwicklung auf Kreisebene, Landkreis zur Demonstration der Entwicklung der Gesundheitsindustrie in Guangxi und Guangxi Einzigartiger Tourismus-Kreis.Links zu Bildanhängen:Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=443376Bildunterschrift: Das "Rong County Shatian Pomelo Cultural Tourism Festival 2023" und "Meeting of Overseas Chinese in Guangxi and Shatian Pomelos of Beautiful Rong County - Tour of Homeland by Overseas Chinese", ausgerichtet im Kreis Rong, in GuangxiFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2282684/Shatian_Pomelo.jpg