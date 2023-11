In einer Zeit, in der die globalen Märkte von Unsicherheiten und dynamischen Veränderungen geprägt sind, zeigt der Palladiumpreis interessante Bewegungen. Aktuell, am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr, notiert Palladium bei 1060 US-Dollar, was einem Anstieg von 0,73 % in den letzten 24 Stunden entspricht. Betrachtet man die Entwicklung der letzten fünf Handelstage, ist sogar eine Steigerung von 8,5 % zu verzeichnen.Anzeige:Stabilisierung über der TausendermarkeDie Bullen haben es geschafft, den Palladiumpreis über der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...