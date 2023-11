DJ PTA-News: Staige One AG: Staige One AG präsentiert nach IPO im Herbst erstmalig auf dem Deutschen Eigenkapitalforum - Geschäftsentwicklung in Deutschland und auch international bietet gute Chancen für die Zukunft

Essen (pta/21.11.2023/17:19) - Essen, 21.11.2023 - Nach der erfolgreichen Platzierung von Aktien aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung der Staige One AG (WKN: A3CQ5L / ISIN: DE000A3CQ5L6) wird der Vorstand das Geschäftsmodell und den Investment Case am 29. November 2023 erstmalig auf dem Deutschen Eigenkapitalforum präsentieren. Flankierend steht das Management der Staige vom 28.-29. November 2023 für Einzelgespräche zur Verfügung. Staige One der führende Streaming-Anbieter (gemessen an der Anzahl von Live Streams) für Amateursport im deutschsprachigen Raum und verfügt über die komplette Wertschöpfungskette zur Digitalisierung von Platzsportarten wie Fußball, Hockey, Basketball, Handball etc... Das eigene Angebot rund um KI-gesteuerte kosteneffiziente Kameras soll europaweit ausgedehnt und die weitere Monetarisierung des Sportstreamings vorangetrieben werden. So konnte Staige One 2023 die Kundenbasis im Bereich der Sportvereine durch den Verkauf sowie die Vermietung von Kameras für das Streaming und die Analyse von Spiel- und Trainingsdaten weiter verbreitern. Gleichwohl wirkten sich vor allem im deutschen Markt bei den Vereinen und Sportförderern Nachwirkungen aus der Corona-Pandemie noch bremsend aus. Die internationale Projektpipeline wurde erfolgreich ausgebaut. Sowohl die technische Lösung als auch die Anwendungen für die Kunden konnten insgesamt verbessert werden. 2023 rechnet Staige One auf dieser Basis mit Umsätzen in Höhe von bis zu 2,5 Mio. EUR. Durch weiteres Wachstum und die zunehmende Monetarisierung über Tools wie zum Beispiel das Modul "Coach" oder "Pay-per-View"-Angebote soll kurz- bis mittelfristig der Break-even in Bezug auf das operative Ergebnis erreicht werden. 2023 wird die Gesellschaft voraussichtlich noch ein negatives operatives Ergebnis von etwa 4,5 bis 5 Mio. EUR ausweisen. In Abhängigkeit von der Entwicklung der nächsten Jahre und den derzeitigen Planungen sieht das Management Chancen, den Break-even ab 2026 zu erreichen. Bei potenziellen Partnern besteht hohes Interesse, neue Sportarten und Geschäftsmodelle mit Staige One digital zu entwickeln. In den letzten Jahren wurde im deutschsprachigen Raum vor allem das Segment Fußball bearbeitet. In den Folgejahren stehen daher die weitere Internationalisierung sowie die Verbreiterung der Expertise auf andere Sportarten im Fokus. Ebenfalls soll die Nutzung und Monetarisierung der mit Hilfe der Kameras digital aufgenommenen Bilddaten weiterentwickelt werden. Hier sieht Staige One neben dem weiteren Wachstum in etablierten Märkten hohes Potenzial, um die operative EBITDA- Rendite nachhaltig zu steigern.

Über Staige One AG: Die Staige One AG ist ein führendes Unternehmen im Bereich der High-Tech- Videotechnologie und hat sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die Aufnahme und Übertragung von Live-Events spezialisiert. Mit einem starken Fokus auf Qualität und Innovation strebt Staige One danach, die Zukunft der Videotechnologie zu gestalten und die Art und Weise zu revolutionieren, wie Menschen weltweit Live-Ereignisse erleben.

Aussender: Staige One AG Adresse: Barer Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Jan Taube Tel.: +49 89 54543880 E-Mail: info@staige.com Website: www.staige.com

ISIN(s): DE000A3CQ5L6 (Aktie) Börsen: Primärmarkt in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

November 21, 2023 11:19 ET (16:19 GMT)