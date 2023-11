Schmalkalden (ots) -Im April 2023 wurde bundesweit in allen Mediengattungen über das Statement "Genuss statt Spaltung" von Viba sweets berichtet. Die Reaktion des Süßwarenunternehmens aus Schmalkalden, Thüringen, zu den Äußerungen des Vorstandvorsitzenden der Axel Springer AG, Mathias Döpfner, hat nicht nur zu einem überwältigenden Medienecho geführt, sondern war der Jury der PR-AWARDS-2023 eine Auszeichnung wert.Mathias Döpfners Aussage "die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten, dazwischen tun sie es nicht, eklig", wollte das in Mitteldeutschland beheimatete Unternehmen Viba sweets nicht so stehen lassen.Mit einer Anzeige und Social Media Posts reagierte Viba sweets umgehend. Mit Augenzwinkern und ohne bashing zu betreiben gab es tausendfach positive Reaktionen, Likes und Kommentare. Die Botschaft hat mehr als 15 Millionen Menschen in Deutschland erreicht.In der Kategorie "Reputation und Marke" hat das Statement die Jury der PR-Awards-2023 überzeugt - zwischen tollen anderen Cases! Die PR-AWARDS gehen in der Regel nach Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Köln und Düsseldorf und jetzt auch nach Schmalkalden. Die Auszeichnung wurde am 16.11.2023 im Berliner KOSMOS überreicht.Viba sweets ist dankbar, stolz und glücklich für diese Wertschätzung der Kommunikation - die innerhalb kürzester Zeit komplett inhouse entstand und dabei trotzdem mehr als eine spontane Reaktion war.Pressekontakt:Viba sweets GmbHClaudia CzerjákPostfach 100463D-98574 SchmalkaldenTel: ++49-3683-6921 871claudia.czerjak@viba-sweets.dewww.viba.deOriginal-Content von: Viba sweets GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161168/5654687