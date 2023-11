Wie Dynacor Group Inc. (TSX: DNG) ("Dynacor" oder "Unternehmen"), ein internationales Golderzverarbeitungsunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Kleinbergbau (ASM, Artisanal and Small-Scale Mining), heute mitteilte, hat sein Board of Directors eine Erhöhung der monatlichen Dividende des Unternehmens um 16,666 genehmigt. Ab Januar 2024 wird die monatliche Dividende von 1 Cent (Kanadische Dollar) auf 1,166667 Cent und die jährliche Dividende von 12 Cent auf 14 Cent je Stammaktie erhöht. Dies ist die fünfte Dividendenerhöhung von Dynacor, seitdem das Unternehmen im Oktober 2018 erstmals eine Dividende an Aktionäre auszahlte.

Diese Entscheidung folgt auf die Veröffentlichung unserer starken Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 mit einem Umsatzwachstum von 37,8 und einem Anstieg des Nettoertrags von 212,5 %, die alle Erwartungen übertrafen. Unser Gewinn je Aktie lag bei 0,07 US-Dollar, bei einem beeindruckenden Umsatzerlös von 63,4 Mio. US-Dollar. Außerdem erzielten wir eine Rekord-Goldproduktion von mehr als 34.000 Unzen AuEq.

Unser solider Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Veränderungen des Betriebskapitals in Höhe von 3,9 Mio. US-Dollar (0,10 US-Dollar je Aktie), der diese überragenden Ergebnissen widerspiegelt, hat uns die finanzielle Flexibilität verschafft, um die Ausschüttung an unsere Aktionäre zu erhöhen. Diese Dividendenerhöhung unterstreicht unser Vertrauen in die Wachstumsaussichten und die Stabilität des Unternehmens.

Wir wollen auch künftig unsere Aktionäre durch konsequente Dividendenerhöhungen und Aktienrückkäufe (137.000 Aktien wurden im dritten Quartal zurückgekauft) belohnen, während wir unseren Wachstumskurs fortsetzen.

Für die kanadische Einkommensteuer gilt die monatliche Dividende des Unternehmens als berechtigte Dividende ("eligible dividend"). Die Zahlung und Erhöhung von Dividenden ist je nach Ermessen des Boards möglich und hängt von den Finanzergebnissen des Unternehmens, dem Liquiditätsbedarf, den Geschäftsperspektiven und anderen Faktoren ab, die das Board als relevant betrachtet.

ÜBER DYNACOR

Dynacor ist ein Dividenden zahlendes, industrielles Golderzverarbeitungsunternehmen mit Sitz in Montreal, Kanada. Das Unternehmen produziert Gold durch die Aufbereitung von Erz, das im Kleinbergbau (ASM, Artisanal and Small-Scale Mining) gefördert wird. Derzeit ist Dynacor in Peru tätig, wo seine Management- und Verarbeitungsteams von ihrer jahrzehntelangen Erfahrung in der Zusammenarbeit mit ASM-Bergleuten profitieren. Das Unternehmen besitzt auch ein Goldexplorationsgebiet (Tumipampa) in der Region Apurimac.

Das Unternehmen plant, seine Aufbereitungsaktivitäten auf weitere Länder auszudehnen.

Dynacor produziert umwelt- und sozialverträgliches Gold im Rahmen seines PX IMPACT®-Goldprogramms. Eine wachsende Zahl von Unternehmen aus der Luxusschmuck-, Uhren- und Investmentbranche, zahlen an unseren Kunden und strategischen Partner eine kleine Prämie für das PX IMPACT®-Gold. Mit dieser Prämie werden Direktinvestitionen in die Entwicklung von Gesundheits- und Bildungsprojekten für unsere Kleinbergbau-Gemeinden ermöglicht.

Dynacor ist an der Toronto Stock Exchange (DNG) notiert.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unwägbarkeiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Dynacor oder die Ergebnisse der Branche erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und operativer Leistungen zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Pressemitteilung wider.

Aktien im Umlauf: 38.168.748

Website: http://www.dynacor.com

Twitter: http://twitter.com/DynacorGold

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231121878048/de/

Contacts:

Ansprechpartner bei Rückfragen:

Dale Nejmeldeen

Director, Shareholder Relations

Dynacor Group Inc.

Tel.: 514-393-9000 Durchwahl -230

E-Mail: investors@dynacor.com