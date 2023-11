Was für Nachrichten. Der chinesische E-Commerce-Riese JD.com will unbestätigten Berichten des "Manager Magazins" zufolge Anteile der Mediamarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy erwerben. Die SDAX-Aktie legte am Mittwoch (15.11.) um satte 14% zu und schob sich damit deutlich an die Spitze des Index. Auch die JD.com-ADR (26,05 Euro; US47215P1066) drehte um 7% auf.Schon seit Sommer seien die Chinesen mit der Beteiligungsgesellschaft Haniel in Gesprächen über deren 16,7%-Beteiligung. Als Berater fungiere die Deutsche Bank. Auch mit den an Metro beteiligten Handelsdynastien Beisheim und Schmidt-Ruthenbeck wird wohl gesprochen. ...

