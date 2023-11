Anzeige / Werbung

Palo Alto Aktie: Gewinnzone erreicht. Ist der führende Anbieter von Cybersecurity weiter gefragt?

Als Vorreiter in der Branche ist Palo Alto Networks darauf ausgerichtet, zukünftige Herausforderungen in der Cybersicherheit anzugehen. Das Unternehmen investiert kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative Lösungen zu entwickeln, die den sich wandelnden Anforderungen gerecht werden. 85 der 100 Furtune 100 Unternehmen nutzen bereits Softwarelösungen, darunter Microsoft, Google oder Amazon AWS.

Ist diese starke Position als Anbieter von Cybersicherheitslösungen nach dem jüngsten Kursrückgang ein Garant für weitere Gewinne? Immerhin ist das Unternehmen in diesem Jahr aus der Verlustzone gekommen und profitabel geworden. Darüber sprechen wir mit Roland Jegen und sichten entsprechend das Chartbild mit dem Freestoxx-Tool.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Weitere Nachrichten, Aktienkurse und Prognosen zu Aktien: Ausführliche Analysen



Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.