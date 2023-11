OPEX® Corporation, ein weltweit führender Anbieter von Next-Generation-Automation, der Lösungen für die Dokumenten-, Post- und Lagerautomatisierung anbietet, erhielt von der Zeitschrift Document Manager im Rahmen der DM Awards die höchste Auszeichnung für seine innovative Gemini® Scantechnologie.

Dies ist das zweite Jahr in Folge, in dem Gemini den prestigeträchtigen Preis gewonnen hat, der bei der 17. jährlichen DM Awards-Veranstaltung am 16. November 2023 in London bekannt gegeben wurde. Die Preisträger werden von einer unabhängigen Jury aus Vertretern der Branche ausgewählt.

"Wir freuen uns sehr über diese Anerkennung für Gemini, das den Kunden die einzigartige Möglichkeit bietet, Dokumente unterschiedlicher Größe mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu scannen, ohne die Geräte wechseln zu müssen", so Scott Maurer, President von OPEX International. "Wie die Branche immer wieder bestätigt, verfügt Gemini über bahnbrechende Verarbeitungsfunktionen, die die Vorbereitungszeit des Bedieners reduzieren und den Durchsatz maximieren."

Der vielseitige Gemini mit Right-Speed-Scantechnologie bietet außerdem eine hervorragende Papierverarbeitung, Scangeschwindigkeiten von bis zu 240 Seiten pro Minute, mehrere Einzugsmodi, eine ergonomische Arbeitsstation für Bedienerkomfort und Produktivität sowie Skalierbarkeit für die Zukunft.

Neben Lösungen zur Dokumenten- und Postautomatisierung wie dem Gemini-Scanner bietet OPEX eine Vielzahl von branchenführenden Technologien zur Lagerautomatisierung an. Seit fast fünf Jahrzehnten ist OPEX ein zuverlässiger Partner, der eng mit seinen Kunden zusammenarbeitet, um maßgeschneiderte, skalierbare Lösungen zu entwickeln, die ihre Geschäftsabläufe verändern.

Über OPEX

OPEX Corporation ist ein weltweit führender Anbieter von Next-Generation-Automatisierung und bietet innovative, einzigartige Lösungen für die Lager-, Dokumenten- und Postautomatisierung. OPEX mit Hauptsitz in Moorestown (New Jersey/USA) und Niederlassungen in Pennsauken (New Jersey), Plano (Texas), Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Australien beschäftigt mehr als 1.500 Mitarbeiter, die kontinuierlich maßgeschneiderte, skalierbare Technologielösungen entwickeln und bereitstellen, um die geschäftlichen Herausforderungen im Hier und Heute sowie in Zukunft zu meistern.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231121533538/de/

Contacts:

Weitere Informationen:

Laura Evans

levans@opex.com

+1.856.727.1100 x 5012