Zumindest kleine Schritte nach oben macht der Scale-Index wieder. Einige Aktien bleiben ohnehin echte Erfolgsstorys, etwa die Deutsche Rohstoff AG. Und EQS verspricht so viel Potenzial, dass nun ein großer US-Finanzinvestor einsteigt. Die drei Fragen gehen diesmal an Jonathan Sauppe von beaconsmind. 20. November 2023. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Im Handel mit Scale-Aktien ist die EQS Group (DE0005494165) derzeit das große Thema: US-Finanzinvestor Thomas Bravo will einsteigen. Dafür bietet er 40 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...