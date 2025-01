Bitcoin überwindet 96.000-Dollar-Marke: Krypto-Markt erholt sich

Nach einer Phase der Unsicherheit und einem kurzzeitigen Fall unter die psychologisch wichtige 90.000-Dollar-Marke zeigt der Bitcoin-Kurs wieder deutliche Stärke. Mit einem Anstieg von über 5 Prozent in den letzten 24 Stunden und einem aktuellen Kurs von knapp 97.000 Dollar scheint der Markt neue Kraft zu schöpfen.

Die Achterbahnfahrt des letzten Monats

Der Bitcoin hat eine turbulente Zeit hinter sich: Von einem Allzeithoch bei 108.500 Dollar Mitte Dezember über einen Rückgang auf 92.000 Dollar zum Jahresende, gefolgt von einer kurzen Erholungsphase auf 102.500 Dollar Anfang Januar. Die zweite Januarwoche brachte dann erneut Verluste von bis zu 10 Prozent.

Das gestiegene Handelsvolumen von über 70 Milliarden Dollar in den letzten 24 Stunden und die aktuelle Marktkapitalisierung von 1,91 Billionen Dollar deuten auf ein wiederkehrendes Anlegerinteresse hin. Besonders ermutigend ist die schnelle Erholung nach der kurzzeitigen Unterschreitung der 90.000-Dollar-Marke.

