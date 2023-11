Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -Hyperconnect, ein im Bereich Video- und KI-Technologie verwurzeltes Social-Discovery-Unternehmen, feierte im dritten Quartal ein Download-Wachstum seiner Echtzeit-Videokommunikationsplattform Azar auf dem europäischen Markt. Dies geht aus Zahlen von Sensor Tower, einem Marktforschungsunternehmen für Mobilfunk, hervor.Azar ermöglicht es Nutzern, ohne Länder-, Kultur- oder Sprachbeschränkungen miteinander zu kommunizieren und zu chatten.Laut Sensor Tower erzielte Azar ein signifikantes vierteljährliches Download-Wachstum in Q3 und verzeichnete im Jahresvergleich zweistellige Wachstumsraten von 60%, 32% und 72% in Frankreich, Deutschland und Großbritannien. Die neuen Märkte Italien und Spanien zeigten ebenfalls positive Anzeichen und verzeichneten Wachstumszahlen von 17,7% bzw. 18,5%.Darüber hinaus belegte Azar laut Sensor Tower im Apple App Store im Oktober 2023 in fünf Ländern den ersten Platz in der Kategorie "Soziale Netzwerke", darunter Deutschland, die Schweiz, Schweden, Dänemark und Österreich.Der Zustrom neuer Nutzer und das schnelle Wachstum von Azar auf dem europäischen Markt tragen in hohem Maße dazu bei, dass sich das Nutzererlebnis ständig verbessert, da man sofort mit Online-Freunden mit gemeinsamen Hobbys und Interessen chatten kann. Sie wird auch als Plattform für die zwanglose Kommunikation zwischen Freunden als kostenloser Videochat genutzt.Seit dem Eintritt in Europa hat Hyperconnect verschiedene lokale Marketingaktivitäten gestartet, zum Beispiel \u25b2 den Betrieb von Ständen auf Musikfestivals, \u25b2 Offline-Veranstaltungen mit lokalen Sängern und Influencern wie der britischen Musikerin Priya Raghu, \u25b2 den Betrieb von Pop-up-Stores in europäischen Universitäten und vieles mehr. Online- und Offline-Events, die auf lokale Kulturen und Verhaltensweisen zugeschnitten sind, erhielten positive Reaktionen von lokalen Nutzern."Azar erlebt eine explosionsartige Entwicklung mit einem Zustrom neuer Nutzer aus verschiedenen europäischen Ländern, und wir nutzen diese Dynamik mit verschiedenen Initiativen in der Region", sagte Kim Sun-ki, VP und Vorsitzender von Azar bei Hyperconnect. "Durch die Beschleunigung unserer Aktivitäten in Europa werden wir weiterhin Freude durch 1:1 Live-Videochat-Verbindungen bieten, die unsere Kunden sowohl in Europa als auch auf der ganzen Welt begeistern."Informationen zu AzarAzar ist eine 2014 eingeführte Echtzeit-Videokommunikationsplattform, die von dem koreanischen IT-Unternehmen Hyperconnect entwickelt wurde. Hyperconnect hat erfolgreich eine Vielzahl von Diensten entwickelt, die auf Videokommunikation und Technologie der künstlichen Intelligenz basieren. Das Unternehmen ist vor allem für "Azar" bekannt, das in diesem Jahr seinen Live-Streaming-Dienst innerhalb der App gestartet hat, der sich schnell wachsender Beliebtheit erfreut. Azar Live ermöglicht es Azar-Nutzern, als Gast zuzuschauen oder ihre eigenen Live-Streams zu hosten.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2282471/Azar.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/hyperconnect-azar-eine-echtzeit-videokommunikationsplattform-beschleunigt-seinen-eintritt-in-den-europaischen-markt-301995163.htmlPressekontakt:James.K,James.K@hpcnt.comOriginal-Content von: Hyperconnect, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172642/5654706