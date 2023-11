Soeben ist das Protokoll der letzten Fed-Sitzung (vom 31.Oktober und 01.November) veröffentlicht worden - hier die wichtigsten Aussagen aus dem FOMC-Protokoll in Schlagzeilen: - alle FOMC-Mitglieder stimmen überein, vorsichtig vorzugehen - alle stimmen überein, dass die Geldpolitik "for some time" restriktive bleiben wird - Inflation hat abgenommen im letzten Jahr, bleibt aber "unakzeptabel" über dem ...

