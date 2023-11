Mary Kay Inc., eine globale Schönheitsmarke und Verfechterin der Stärkung von Frauen, freut sich, ihre Mitgliedschaft in der Global Shea Alliance (GSA) bekannt zu geben. Die GSA ist ein gemeinnütziger Industrieverband, der Strategien entwickelt und umsetzt, die eine wettbewerbsfähige und nachhaltige Shea-Industrie weltweit fördern. Diese neue Partnerschaft steht im Einklang mit Mary Kays Engagement für Nachhaltigkeit und ihrer Mission, Frauen auf der ganzen Welt zu stärken.

"This partnership marks a significant step in our journey to promote sustainable beauty practices. By collaborating with the Global Shea Alliance, we aim to further harness the transformative potential of shea in skincare and cosmetics," said Deborah Gibbins, Chief Operating Officer at Mary Kay. (Credit: Mary Kay Inc.).