Der stationäre Batteriehersteller Hithium hat eine erste Kooperationsvereinbarung mit FlexGen, dem führenden Anbieter von Energiespeicher-Softwareintegration und -Dienstleistungen, unterzeichnet. Beide Unternehmen vereinbarten Einkaufsziele für die kommenden drei Jahre. FlexGen mit Sitz in North Carolina will die Beschaffung von 10 GWh Batteriekapazität von Hithium unterstützen, sei es im Rahmen von Projekten oder indirekt über Partner, die FlexGens Energiemanagementsystem (EMS), die HybridOS Software und Steuerungen nutzen. Gleichzeitig verpflichtete sich Hithium zu dem Ziel, direkt oder über Partner das EMS von FlexGen für Projekte mit einer Gesamtkapazität von 15 GWh zu erwerben.

Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarung wird FlexGen zudem ein autorisierter Serviceanbieter für Hithium in den USA sein, um den Service für Anlagenbesitzer zu beschleunigen und die Betriebszeit der Anlagen zu erhöhen. Die Verfügbarkeit der Energiespeicher für die Eigentümer ist ein wichtiger gemeinsamer Wert, der von beiden Parteien beschrieben wird.

Mizhi Zhang, Head of Global Business bei Hithium, dazu: "Wir sind sehr erfreut über die Möglichkeit, enger mit dem Team von FlexGen zusammenzuarbeiten und von ihrer Expertise auf dem US-Energiespeichermarkt zu profitieren. Die bahnbrechenden Kompetenzen ihres EMS werden auch einen erheblichen Mehrwert für unser Produktangebot bringen."

Yann Brandt, Chief Commercial Officer von FlexGen, sagte: "FlexGen und unsere Partner teilen die Vision von flexiblen, hochleistungsfähigen Batteriespeichern. Die Technologie von Hithium, die für die Speicherung im großen Maßstab maßgeschneidert ist, bietet in Verbindung mit unserem Betriebssystem HybridOS einen großen Mehrwert für unsere gemeinsamen Kunden."

FlexGen entwickelt Multi-Megawatt-Energiespeichersysteme, die in das firmeneigene Energiemanagementsystem HybridOS integriert sind, und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Beschaffung, Prüfung, Inbetriebnahme, Überwachung und Wartung an.

Hithium stellt hocheffiziente Speicherprodukte her, von Zellen wie dem 314-Ah-Block mit einer Lebensdauer von 11.000 Zyklen bis hin zu Energiespeichersystemen wie dem kürzlich veröffentlichten 5-MWh-8Block. Das Unternehmen mit Sitz in Xiamen, China, und Niederlassungen in den USA, Australien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Europa hat seit seiner Gründung im Jahr 2019 bereits 11 GWh an Kapazität ausgeliefert.

Über HiTHIUM

Das 2019 gegründete Unternehmen HiTHIUM ist ein führender Hersteller von qualitativ hochwertigen stationären Energiespeicherprodukten im Energieversorgungssektor sowie für gewerbliche und industrielle Anwendungen. Dank vier verschiedener Forschungs- und Entwicklungszentren und mehrerer "intelligenter" Produktionsanlagen umfassen die Innovationen von HiTHIUM bahnbrechende Sicherheitsverbesserungen seiner Lithium-Ionen-Batterien sowie eine Verlängerung der Lebensdauer. Aufgrund der jahrzehntelangen Erfahrung seiner Gründer und leitenden Angestellten in diesem Bereich setzt HiTHIUM seine Spezialisierung auf BESS ein, um Partnern und Kunden einzigartige Fortschritte bei der Energiespeicherung zu bieten. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Xiamen, China, mit weiteren Standorten für Produktion, Forschung und Vertrieb in Shenzhen, Chongqing, München und Kalifornien. HiTHIUM hat bereits 11 GWh Batteriekapazität ausgeliefert, 5 GWh allein im Jahr 2022, und baut seine Produktionskapazität bis Ende 2023 auf 70 GWh aus.

Über FlexGen Power Systems, Inc.

FlexGen mit Sitz in Durham, North Carolina, USA, ist ein führender Anbieter von Integrationsdienstleistungen und Softwaretechnologie für Energiespeicherlösungen in den USA und rund um den Globus. FlexGen entwickelt und integriert Speicherlösungen und die Softwareplattform, die die heutige Energiewende möglich macht. Durch den Einsatz seiner erstklassigen Energiemanagement-Software und digitalen Steuerungen liefert FlexGen weltweit Speicherprojekte aus, die in traditionelle und erneuerbare Energieerzeugung integriert werden. Zu den Kunden und Partnern des Unternehmens zählen die technisch und finanziell anspruchsvollsten Entwickler, Versorgungsunternehmen, Regierungsbehörden und Industrieunternehmen der Welt. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.site.flexgen.com.

