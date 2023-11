Lenovo (United States) Inc., ein Unternehmen des global aktiven Technologiekonzerns Lenovo Group, reichte am 15. November bei der United States International Trade Commission (ITC) eine Patentverletzungsklage gegen ASUSTeK Computer Inc. und ASUS Computer International (ASUS) wegen Verletzung einer Reihe von Lenovo-Patenten in Bezug auf Software, Hardware und Konnektivität durch mehrere ASUS-Produkte ein. Die Klage ist eine Reaktion auf die von ASUS im August 2023 vor dem Landgericht München eingereichten Klagen im Zusammenhang mit Mobilfunktechnologien, für die Lenovo eine wechselseitige Lizenzierung als Lösung angeboten hatte.

Lenovo ist ein starker Befürworter von Cross-Licensing-Vereinbarungen, offenen und transparenten Verhandlungen und der Lizenzierung innerhalb der Branche zu fairen, angemessenen und nicht diskriminierenden Bedingungen (FRAND). Ein Beleg hierfür ist der laufende Rechtsstreit der Gruppe mit InterDigital, wo sie sich für mehr Transparenz und weniger Diskriminierung bei Lizenzverhandlungen einsetzte und vom britischen Gericht als bereitwilliger Lizenznehmer bestätigt wurde. Die Klage gegen ASUSTeK spiegelt das Engagement der Gruppe wider, ihre bedeutenden Beiträge zur technologischen Innovation und zu Branchenneuheiten in den vergangenen 39 Jahren zu schützen, in denen sie ein Portfolio von über 28.000 Patenten aufgebaut hat, zu dem weitere 14.000 Anmeldungen anhängig sind.

John Mulgrew, stellvertretender General Counsel und Chief Intellectual Property Officer von Lenovo, kommentierte die Patentanmeldung wie folgt: "Wir sind der Meinung, dass es an der Zeit ist, unser Patentportfolio angesichts seiner Robustheit und unserer Position und Erfahrung sowohl als Lizenznehmer als auch als Lizenzgeber aktiver zur Geltung zu bringen, um ein ausgewogeneres Gleichgewicht bei der Lizenzvergabe zu erreichen. Wir beobachten zunehmend, dass einige Lizenzgeber FRAND-Diskussionen umgehen und sich stattdessen auf Drohungen verlassen, um von den Lizenznehmern überhöhte, über den FRAND-Bereich hinausgehende Lizenzgebühren zu verlangen. Aus unserer Sicht ist es besser, mit gegenseitigem Respekt, Offenheit und Fairness vorzugehen und FRAND von außen zu unterstützen, wenn die Verhandlungen in eine Sackgasse geraten. Zwar ist ein Rechtsstreit für Lenovo immer der letzte Ausweg, aber wir sind überzeugt, dass wir unser geistiges Eigentum schützen und gleichzeitig die Transparenz bei der Lizenzvergabe fördern müssen, um kontinuierliche Investitionen in Innovationen zu ermöglichen und sicherzustellen, dass Kunden rund um den Globus von der Verbreitung erschwinglicher Technologien profitieren können."

Lenovo investiert jährlich 2,2 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung und kündigte kürzlich eine weitere Investition in Höhe von einer Milliarde US-Dollar in KI-Innovationen an. Das Unternehmen wird regelmäßig für sein Engagement und seine herausragenden Leistungen im Bereich der Innovation gewürdigt es steht auf Platz 24 der jährlichen Top-50-Liste der "World's Most Innovative Companies" der Boston Consulting Group und wurde kürzlich für das Yoga Book 9i und den Rollable Laptop.

Lenovo wird in dieser Rechtsstreitigkeit von der weltweit tätigen Anwaltskanzlei DLA Piper vertreten.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen, das einen Umsatz in Höhe von 62 Milliarden US-Dollar ausweist, auf Platz 217 der Fortune Global 500 Liste steht, 77.000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt beschäftigt und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten betreut. Lenovo ist auf die kühne Vision fokussiert, intelligentere Technologie für alle zu liefern, und baut auf seinem Erfolg als weltweit größtes PC-Unternehmen auf, indem es weiter in Wachstumssegmente expandiert, die den Fortschritt der "Neuen IT"-Technologien (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) vorantreiben, einschließlich Server, Storage, Mobile, Software, Lösungen und Services. Diese Transformation zusammen mit den bahnbrechenden Innovationen von Lenovo schafft eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall. Lenovo ist an der Börse in Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com, und die neuesten Meldungen können Sie in unserem StoryHub nachlesen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231121600487/de/

Contacts:

Charlotte West, cwest@lenovo.com, +44 7825 605720

Stuart Gill, sgill@lenovo.com, +44 7917 437 532

Zeno Group - LenovoWWcorp@zenogroup.com