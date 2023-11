Beim DAX hat es am Montag nicht mehr für ein Plus gereicht, was aber vordergründig auf den historischen Kurssturz bei Bayer zurückzuführen ist. An und für sich fiel das Sentiment weiterhin eher positiv aus und grüne Vorzeichen waren kein seltener Anblick. An echte Ausbrüche wagten die Bullen sich aber eher nicht heran.Anzeige:Siemens Energy (DE000ENER6Y0) konnte an den hiesigen Märkten den Kurs um 2,05 Prozent bis auf 11,92 Euro verbessern, woraus sich aber keine frischen Signale ableiten lassen. Das ist auch nicht weiter verwunderlich, ...

