ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Morphosys nach den Daten zum Wirkstoff Pelabresib auf "Buy" mit einem Kursziel von 47 Euro belassen. Der einzige Schwerpunkt für den Antikörperspezialisten seien die Daten des Hoffnungsträgers Pelabresib bei Myelofibrose, doch diese seien gemischt ausgefallen, schrieb Analystin Xian Deng in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar sei der primäre Endpunkt erreicht worden, doch wichtige sekundäre Endpunkte verfehlt worden. Da Unvollkommenheiten am Markt nicht gut toleriert würden, sei die Aktie um etwas mehr als 21 Prozent eingebrochen. Es seien nun viele Fragen offen, die wohl zur Jahrestagung der Amercian Society of Hematology (ASH) am 10. Dezember beantwortet werden dürften./ck/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.11.2023 / 19:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.11.2023 / 19:12 / GMT





ISIN: DE0006632003

