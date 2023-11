Krypto ETF News: Experten prognostizieren Vervierfachung des Marktwerts bis 2025

Laut einem Bericht von dem führenden Analyse Unternehmen Bernstein Research und tatsächlichen aktuellen Marktdaten steht Bitcoin, die führende Kryptowährung, an der Schwelle zu einem beispiellosen Wachstum. Die Marktanalyse, basierend auf fundierten Daten und Forschungsergebnissen und beleuchtet verschiedene Faktoren, die zu einer Vervierfachung des Marktwerts von Bitcoin bis Mitte 2025 führen könnten. Dieser Artikel untersucht die entscheidenden Dynamiken, die hinter dieser beeindruckenden Entwicklung stehen, und beleuchtet, wie Bitcoin sich als global bedeutendes, makro-politisches Asset etabliert.

Bernstein Research: Stagnierendes Angebot signalisiert Starken Bitcoin

Bernstein Research hebt in seinem aktuellen Bericht hervor, dass Bitcoin, die dominierende Kryptowährung, fundamentale Stärke zeigt, die bisher in seiner Geschichte unerreicht ist. Ein Schlüsselfaktor, der diese Einschätzung untermauert, ist die Beobachtung, dass etwa 70% des im Umlauf befindlichen Bitcoin-Angebots im letzten Jahr nicht bewegt wurden. Dieses Phänomen des stagnierenden Angebots ist besonders bemerkenswert in einem Markt, der für seine hohen Verlustraten und exponentiellen Bewegungen bekannt ist, oft ausgelöst durch Angebotsengpässe.

It's starting to turn into a stampede for Bitcoin.



Bernstein suggests a 1.5-10% allocation for btc. Huge.



Respected Wall St equity research house changes mind.



Hard for asset allocaters not to pay attention to drumbeat of positives from institutions.https://t.co/qW0TlGGDXT - Dan Tapiero (@DTAPCAP) December 1, 2020

Die Analyse von Bernstein verweist auch darauf, dass die historisch hohe Rate des stagnierenden Umlaufs ein Zeichen für die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin als langfristige Investition ist. Dieses Verhalten der Investoren deutet auf ein wachsendes Vertrauen in den intrinsischen Wert und die langfristige Stabilität von Bitcoin hin.

Trotz der bekannten Volatilität des Kryptowährungsmarktes scheint sich ein Trend zur langfristigen Haltung (auch bekannt als "HODLing") durchzusetzen, was die Nachfrage stabilisiert und potenziell den Preis von Bitcoin in die Höhe treibt.

Ein weiteres wichtiges Element in dem Bericht ist das bevorstehende Halving der Blockbelohnung für Bitcoin, die voraussichtlich im April oder Mai des nächsten Jahres stattfinden wird. Dieses Ereignis, das in regelmäßigen Abständen stattfindet, wird die Belohnung für das Mining von Bitcoin halbieren, was wiederum den Verkaufsdruck von Seiten der Miner reduziert.

Es wird auch prognostiziert, dass diese Reduzierung des Angebots von seiten der Miner den monatlichen Verkaufsdruck von derzeit rund 37.000 USD auf unter 500 Millionen USD senken wird, was zu einer weiteren Verknappung des Angebots und potenziell zu einer Preissteigerung führen könnte.

Bitcoin-Halving und FASB-Richtlinien: Katalysatoren für Wachstum

Die jüngsten Richtlinien des Financial Accounting Standards Board (FASB) werden als wichtiger Faktor für die steigende Beliebtheit von Bitcoin als Reservevermögen bei Unternehmen angesehen. Diese neuen Richtlinien erlauben es Unternehmen, Marktgewinne ihrer Bitcoin-Reserven in ihrer Bilanz auszuweisen. Dies könnte eine signifikante Änderung in der Haltung von Unternehmen gegenüber Bitcoin bewirken, da die Möglichkeit, Gewinne aus Kryptowährungen zu deklarieren, ein stärkeres Interesse und eine höhere Akzeptanz für Bitcoin als legitimes Anlageinstrument zur Folge haben könnte.

Bitcoin halving less than 135 days away now



First Halving November: 28, 2012 - $BTC $130

Second Halving: July 9, 2016 - $BTC $900

Third Halving: May 11, 2020 - $BTC $15,700



What will the price be on the next one - Crypto Tony (@CryptoTony__) November 20, 2023

Ein weiterer positiver Aspekt, der im Bernstein-Bericht betont wird, ist die zunehmende Wahrscheinlichkeit der Genehmigung eines börsengehandelten Bitcoin-ETF (Exchange-Traded Fund) in den USA. Die Analysten weisen darauf hin, dass eine solche Entwicklung den Zugang zu Bitcoin sowohl für Unternehmen als auch für Privatanleger erheblich erleichtern würde.

Die Genehmigung eines Spot-Bitcoin-ETF durch die US-Börsenaufsicht SEC, die derzeit verschiedene Anträge führender Vermögensverwalter prüft, macht deutliche Fortschritte in Richtung einer Genehmigung Anfang 2024. Dies könnte eine neue Welle der Nachfrage nach Bitcoin auslösen und somit zu einer weiteren Preissteigerung beitragen.

Eine ergänzende Perspektive wird durch die aktuelle Marktsituation von Bitcoin gegeben, die durch eine zunehmende Verknappung des Angebots gekennzeichnet ist. Derzeit sind nur noch etwa 12% des Gesamtangebots von Bitcoin aktiv im Umlauf, was die Knappheit des Assets unterstreicht. Diese Entwicklung verstärkt das ökonomische Prinzip, dass eine zunehmende Seltenheit eines Gutes dessen Nachfrage-Preis-Verhältnis beeinflusst.

Mit nur einem geringen Anteil des Angebots für potenzielle Käufer verfügbar, dürfte der Wettbewerb um den Erwerb von Bitcoin sich intensivieren, was wiederum zu einer weiteren Preissteigerung führen könnte.

Potenzial von Bitcoin Spot ETFs

Laut Bloomberg steht die Einführung von ETFs bevor, die das Investieren in digitale Währungen sowohl für institutionelle als auch für reguläre Anleger zugänglich machen wird. Diese Entwicklung wird als bedeutender Durchbruch für Kryptowährungen auf Wall Street angesehen. Experten von Bloomberg Intelligence prognostizieren, dass der Markt für Spot-Bitcoin ETFs, mit der Beteiligung von renommierten Akteuren wie BlackRock, Fidelity und Invesco, potenziell zu einem 100 Milliarden Dollar schweren Segment anwachsen könnte. Dies folgt nach einer Dekade, in der die U.S. Securities and Exchange Commission ähnliche Anträge abgelehnt hatte.

In Erwartung der Genehmigung dieser ETFs hat sich eine neue Hype-Welle um Bitcoin gebildet. Diese basiert auf der Annahme, dass Vermögensverwalter und Finanzberater einen kleinen Teil ihrer Billionen schweren Portfolios in dieses Instrument investieren könnten. Infolgedessen ist der Bitcoin-Preis im letzten Monat um 30% gestiegen und erreichte Jahreshöchststände, bevor er wieder zurückging.

Viele sehen die bevorstehenden ETF-Fristen als Grund für diesen Preisanstieg. Zudem zeigt der aktuelle CoinShares-Bericht, dass digitale Anlageprodukte in der letzten Woche Zuflüsse von 176 Millionen Dollar verzeichneten, was die anhaltende Tendenz von wöchentlichen Zuflüssen über acht Wochen hinweg fortsetzt und die Gesamtzuflüsse des Jahres auf 1,32 Milliarden Dollar bringt.

NEW: Cathie Wood's Ark Invest has submitted an additional amendment for their spot Bitcoin ETF in response to more feedback from the SEC.



The $ARKB is set to feature a 0.80% annual fee for their Bitcoin Spot ETF.ARKInvest BTCETF bitcoinetfs CryptoNews ETFs pic.twitter.com/HBFWPCB8Nv - RichQuack (@RichQuack) November 20, 2023

Bitcoin verzeichnete Zuflüsse von 155 Millionen Dollar, und die Zuflüsse der letzten acht Wochen repräsentieren 3,4% des verwalteten Vermögens (Assets under Management, AuM).

Während sich die Finanzwelt auf die Einführung der Bitcoin Spot ETFs vorbereitet, entsteht eine weitere, ebenso spannende Investitionsmöglichkeit: der Bitcoin ETF Token. Dieses neue Produkt zielt darauf ab, Investoren einen frühzeitigen Einstieg in den wachsenden ETF-Markt für Bitcoin zu ermöglichen, eine Gelegenheit, die mit der Annäherung der ersten ETF-Genehmigungen an Bedeutung gewinnt.

Neue Ära beginnt: Der Aufbruch der Bitcoin ETF-Token

Konzept des Bitcoin ETF Tokens: Der Bitcoin ETF Token ist eine Kryptowährung, die eng mit der Entwicklung von Bitcoin und den erwarteten ETF-Genehmigungen durch die SEC verknüpft ist. Dieser Token repräsentiert eine innovative Möglichkeit für Anleger, sich in der Frühphase der bevorstehenden Welle neuer Bitcoin ETFs zu positionieren.

BlackRock, das führende Unternehmen im Investmentbereich, hat die Einführung von Bitcoin ETFs bestätigt, was darauf schließen lässt, dass eine Welle neuer ETFs den Kryptowährungsmarkt für potenziell Milliarden oder sogar Billionen Dollar zugänglich machen könnte. Anleger haben die Möglichkeit, BTCETF-Token vor deren offizieller Genehmigung zu erwerben, wobei der Token-Preis aktuell bei 0,005 Dollar pro BTCETF liegt.

Quelle: Btcetftoken

BTCETF bietet eine einzigartige Gelegenheit für Anleger, sich frühzeitig in einem Markt zu engagieren, der eng mit den historischen Ereignissen in der Geschichte von Bitcoin verknüpft ist. Mit einem dedizierten Newsfeed verspricht BTCETF, Investoren über alle globalen Entwicklungen im Zusammenhang mit Bitcoin ETFs auf dem Laufenden zu halten. Der Roadmap zufolge werden BTCETF-Tokens verbrannt und die Staking-Belohnungen erhöht, sobald jeder Meilenstein im Zusammenhang mit Bitcoin ETFs erreicht wird, was den potenziellen Wert des Tokens für frühe Investoren erhöht. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung zeigt der Kryptomarkt eine gemischte Reaktion mit variierenden Preisbewegungen bei großen Währungen wie Bitcoin, Ethereum und anderen.