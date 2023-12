Der Bitcoin-Preis sollte bald auf einem höheren Level stehen als das, was wir heute sehen, sagt Philipp Sandner, Leiter des Blockchain Centers an der Frankfurt School of Finance and Management.Ein Schlüsselfaktor für die Entwicklung des Bitcoins im kommenden Jahr könnte die mögliche Zulassung eines Bitcoin-Spot-ETFs in den USA sein. "Das gibt dem Staat Aufschluss über den Bitcoin-Handel. Im Interview mit wO-TV betont er, wie wichtig es sei, direkt in ein Wertpapier zu investieren in dieser Asset-Klasse. Sollte der Bitcoin-Spot-ETF jedoch nicht zugelassen werden, rechnet Sandner mit einem Kursrückgang: "Wenn die Genehmigung nicht käme, dann würde dadurch der Preis sicherlich nachgeben, …