Bayers wirtschaftliche Zukunft steht momentan auf wackeligen Beinen. Die Aktien des Konzerns mit den drei Säulen Consumer Health, Pharma und Agrar fielen diese Woche um fast 20 %, nachdem eine Spätphasen-Arzneimittelstudie in der Pharma-Sparte gestoppt wurde. Dazu hat eine mächtige Schadensersatzzahlung von 1,5 Mrd. EUR im Zusammenhang mit dem US-amerikanischen Glyphosat-Geschäft die Leverkusener in eine ungewöhnlich prekäre Lage gebracht. Das Unternehmen verlor an einem Tag durch den Kursrutsch rund 7,7 Mrd. EUR an Wert, die Aktie sank auf 33 EUR. Der historische Tiefststand der Bayer AG Aktie seit der Finanzkrise 2009. Aktuell ist die Bayer Gruppe nur noch rund 32,77 Mrd. EUR wert. Was muss jetzt für einen möglichen Ausweg aus dem Dilemma geschehen? Wäre die oft herbeigeredete Aufspaltung des Konzerns wirklich eine Lösung für das weitere Wachstum der Gruppe?

