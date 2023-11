EQS-News: NFON AG / Schlagwort(e): Personalie

NFON AG schlägt neues Kapitel auf und besetzt CTO-Position neu Andreas Wesselmann übernimmt zum 1. Januar 2024 die vakante CTO-Position

Neubesetzung ist weiterer Baustein künftiger Innovationskraft München, 22. November 2023 - Der Aufsichtsrat der NFON AG hat Andreas Wesselmann mit Wirkung zum 1. Januar 2024 zum Chief Technology Officers (CTO) der Gesellschaft bestellt. Andreas Wesselmann war zuvor Mitglied des SAP Global Leadership Teams in der Position des Senior Vice President, SAP HANA Database & Analytics. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in einem internationalen Arbeitsumfeld konnte er wiederholt unter Beweis stellen, wie man Innovationen in skalierbare Geschäftsmodelle überführt und bestehende Cloud Softwarelösungen verlässlich und ökonomisch weiter ausbaut "Technologie und Innovation sind zwei Bereiche, die mich antreiben. Ich kann es kaum erwarten vor diesem Hintergrund bei NFON zu starten und meine Erfahrung gewinnbringend einzusetzen", sagt Andreas Wesselmann " Zum Jahresanfang übernimmt Andreas Wesselmann die Funktion des CTO, und somit auch die des zweiten Vorstandes neben Patrik Heider, Chief Executive Officer (CEO) der NFON AG. Die personelle Neuausrichtung folgt unter anderem dem Ziel, NFON mit Blick auf die Zukunft kontinuierlich nachhaltig profitabel zu entwickeln und die technologische Innovationskraft zu stärken. Patrik Heider : "Ich freue mich außerordentlich, dass wir die vakante Position des CTO so schnell mit einer kompetenten und erfahrenen Führungspersönlichkeit besetzen konnten. Gemeinsam arbeiten wir mit Hochdruck daran, dass unser Produktportfolio und die zugrunde liegende technologische Plattform unseren Kunden einerseits die Verlässlichkeit und Skalierbarkeit, sowie andererseits die Innovationskraft fortschrittlichster Cloudlösungen bietet." Weitere Informationen hier

Über die NFON AG Die NFON AG, mit Headquarter in München, ist führender europäischer Anbieter für integrierte Cloud-Businesskommunikation. Das börsennotierte Unternehmen (Börse Frankfurt, Prime Standard) mit über 3.000 Partnern in 15 europäischen Ländern und sieben Niederlassungen zählt über 50.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Mit dem Kernprodukt Cloudya, die smarte Cloud Kommunikations-Plattform, bietet NFON unkomplizierte Sprachanrufe, einfache Videokonferenzen und nahtlose Integrationen von CRM- und Collaboration-Tools für kleine und mittlere Unternehmen. Das NFON Portfolio besteht aus vier Bereichen: Businesskommunikation mit Cloudya, Kundenkontakt, Integration und Enablement. Sämtliche Cloud Services von NFON werden in zertifizierten Rechenzentren in Deutschland betrieben, deren Energiebedarf zu 100 % aus erneuerbaren Energien gedeckt wird. NFON begleitet Unternehmen mit intuitiven Kommunikationslösungen in die Zukunft der Businesskommunikation. http://www.nfon.com/



