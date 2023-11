Nächster Meilenstein erreicht: Setzen Sie jetzt auf die wohl spektakulärste Lithium-Story Europas

Anzeige / Werbung

Erstes Lithium-Explorationsprogramm in Finnland abgeschlossen!

Lithium ist die treibende Kraft hinter unserer neuen batteriebetriebenen Welt. Aber kann Europa sicherstellen, dass sein Angebot mit der Nachfrage Schritt hält?

Unser Lithium-Geheimtipp European Energy Metals (WKN: A3ED7B), mit einem extrem interessanten Lithium-Projekt in Finnland kann vielleicht in einigen Jahren die rettende Lösung für die Liefersicherheit von dem weißen Gold aus Europa werden.

Vor wenigen Stunden lief diese News über die Ticker:

European Energy Metals schließt erstes Lithium-Extrationsverfahren in Finnland ab

Das Feldprogramm von European Energy Metals (WKN: A3ED7B), lief von Anfang Juli bis Ende Oktober und umfasste Erkundungsarbeiten und geologische Kartierungen.

Die Feldteams führten die Nachverfolgung bekannter Pegmatitvorkommen durch, die vom Geologischen Dienst Finnlands dokumentiert wurden, sowie von Granitkomplexen, die als aussichtsreich für die Erzeugung von Lithium-Cäsium-Tantal-Pegmatiten gelten.

Während des Programms wurden zahlreiche einzelne Pegmatite und vereinzelte Pegmatitschwärme identifiziert. Lokal wurden auch Pegmatitblöcke entdeckt, die das lithiumhaltige Mineral Spodumen enthalten.

Auf dem >250.000 Hektar großen Projekt wurden insgesamt 1.099 Gesteinssplitterproben entnommen, deren Untersuchungsergebnisse in Kürze erwartet werden.

Jeremy Poirier, CEO von European Energy Metals, kommentierte den nächsten Meilenstein in der noch jungen Unternehmensgeschichte wie folgt:

Das erste Explorationsprogramm war sehr erfolgreich bei der Identifizierung einer Reihe von einzelnen Pegmatiten und Pegmatitschwärmen sowie von Pegmatitblöcken mit sichtbarer Spodumenmineralisierung. Die Entdeckung einer lokalen spodumenhaltigen Pegmatitmineralisierung erweitert die Anzahl der bekannten Pegmatitvorkommen, die vom Geologischen Dienst von Finnland dokumentiert wurden, und treibt unseren Antrag auf Explorationslizenzen voran.

Dieser Erfolg des Phase-1-Programms ermutigte das Unternehmen, seine ersten Anträge auf Explorationslizenzen für eine Fläche von 4.550 Hektar innerhalb des 11.690 Hektar großen Nabba-Reservats einzureichen. Die Bohrlöcher Nabba EL (2.812 ha) und Nabba 2 EL (1.738 ha) befinden sich in der nördlichen Hälfte des unternehmenseigenen Reservats Nabba und grenzen an die Projekte Keliber von Sibanye-Stillwater (NYSE:SBSW).

Im Rahmen einer Explorationslizenz wäre es dem Unternehmen gestattet, fortgeschrittenere Explorationsarbeiten durchzuführen, wie z. B. detaillierte Geschiebemergelproben, Grabungen und Diamantbohrungen.

Werfen wir nun gemeinsam einen ausführlichen Blick auf das Projekt-Portfolio von European Energy Metals (WKN: A3ED7B):

Lukratives Projekt-Portfolio bietet Wachstumschanchen

Das junge Unternehmen European Energy Metals (WKN: A3ED7B) besitzt ein spannendes Portfolio mit fünf Lithium- und Seltenerdelementprojekten in Finnland, die sich über 2.300 Quadratkilometer erstrecken. Dabei liegen vier von fünf finnischen Projekten in der Nähe der Lagerstätte Keliber.

In Finnland hat der sehr bekannte Rohstoffkonzern Sibanye-Stillwater Anfang dieses Jahres mit dem Bau des fast 600 Millionen Euro teuren Keliber-Projekts und der Raffinerie begonnen. Das Projekt soll jährliche 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batterierqualität produzieren und liegt gerade mal 18 Kilometer zu den Projekten von European Energy Metals (WKN: A3ED7B) entfernt liegen.

Quelle: Unternehmenspräsentation

Der Schwerpunkt von European Energy wird auf dem Nabba-Projekt sowie dem Lappajarvi-Projekt liegen. Sie liegen nur wenige Kilometer westlich von Keliber und bieten somit das größte Potenzial, dass die enorme Ressourcenstruktur von Keliber auf die eigenen Projekte übergreift.

Für die Projekte Kovela und Kaatiala stehen bereits Explorationspläne für den weiteren Jahresverlauf bereit. Im dritten Quartal sollen die Bohrziele definiert und die Bohrgenehmigungen beantragt werden. Im vierten Quartal 2023 sind erste Bohrungen vorgesehen.

Zudem arbeitet das Unternehmen an dem Edelmetallgrundstück Champ in Kanada, auf dem historische Schürfproben bereits hochgradige Ergebnisse mit bis zu 5,16 Gramm Gold pro Tonne nachgewiesen haben.

Das Keliber-Projekt vom Rohstoffgiganten Sibanye-Stillwater liegt in direkter Nachbarschaft

In der Nähe der Stadt Kokkola an der finnischen Westküste liegt eine über 9 Millionen Tonnen große Lithiumreserve vergraben, die jährlich etwa 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität über 16 Jahre produzieren soll, genug für rund 300.000 Elektrofahrzeuge.

Der Hauptanteilseigner (69% Anteilsbesitz) Sibanye-Stillwater genehmigte für das Projekt bereits eine Investition von über 600 Millionen US$ Dollar. Die solide Infrastruktur und zuverlässige wirtschaftliche Lage Finnlands macht das Land zu einem attraktiven Investitionsziel und Sibanye beabsichtigt, das Gebiet weiter zu erkunden.

Experten erwarten, dass European Energy Metals (WKN: A3ED7B) in direkter Nachbarschaft auf eine ähnliche Struktur treffen wird wie Sibanye-Stillwater.

CEO Jeremy Poirier erklärt im nachfolgenden Video, warum sich European Energy Metals (WKN: A3ED7B) auf Europa und Finnland fokussiert.

Die Aussage des CEOs zusammengefasst.

Finnland eignet sich bestens als Ressourceninvestor, da rund ein Drittel des Landes im rohstoffreichen fennoskandischen Schild lieg, welches reich an Ressourcen ist. Auch die Infrastruktur bietet ein ausgebautes Transportnetz, während die politische Stabilität vor bösen Überraschungen schützt.

Klimaneutralität funktioniert nur mit Lithiumabbau direkt in Europa

Anfang des Jahres verabschiedete das Europäische Parlament das "Fit for 55"-Paket, den ehrgeizigen Plan der Europäischen Union, bis 2050 Klimaneutralität zu erreichen. Der zunehmende Einsatz von Elektrofahrzeugen wird für diesen Plan von entscheidender Bedeutung sein - und um diese Fahrzeuge anzutreiben, muss Europa erhebliche Anstrengungen unternehmen seinen Lithiumvorrat erhöhen.

Laut einem Briefing für das EU-Parlament im Jahr 2021 wird Europa bis 2030 Zugang zu 18-mal mehr Lithium und bis 2050 zu 60-mal mehr benötigen, um die prognostizierte Nachfrage nach Elektrofahrzeugen zu decken, die überwiegend Lithiumbatterien verwenden.

Um die Versorgung Europas mit wichtigen Mineralien sicherzustellen, verabschiedeten das EU-Parlament und der EU-Rat das Gesetz über kritische Rohstoffe, das konkrete Ziele für den Abbau, die Raffinierung und das Recycling von Materialien wie Lithium und Kupfer festlegt. Ein konkretes Ziel der Gesetzgebung besteht darin, dass bis 2030 mindestens 10 Prozent des europäischen Lithiumangebots aus dem Inland stammen sollen. Das ist ein Anstieg, während in Europa heute nahezu keine inländische Lithiumproduktion stattfindet.

Der europäische Lithium-Ansturm könnte von Finnland aus beginnen

Etwa neun Millionen Tonnen Lithium wurden tief unten in einem Moor gefunden, das die Größe von 300 Fußballfeldern in der Nähe der Stadt Kokkola an der Westküste Finnlands hat. Die Bohrungen deuten darauf hin, dass es noch mehr geben könnte.

Der direkte Nachbar von European Energy Metals (WKN: A3ED7B), Keliber, will nach eigenen Angaben aus eigenem Erz nachhaltig Lithiumhydroxid in Batteriequalität herstellen. Die angekündigte Raffinerie wird ab 2025 unter anderem Lithiumhydroxid für Elektrofahrzeugbatterien produzieren. Die geplante Jahresproduktion beträgt 15.000 Tonnen.

Wie schon mehrfach erwähnt ist Keliber ist eine Tochtergesellschaft von Sibanye-Stillwater, einem multinationalen Bergbau- und Metallunternehmen, dessen zweitgrößter Anteilseigner die Finnish Minerals Group ist.

Letzteres ist ein staatliches Unternehmen, das seit mehreren Jahren eine Wertschöpfungskette für Lithium-Ionen-Batterien im Land aufbaut!

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Setzen Sie jetzt auf die wohl spektakulärste Lithium-Story Europas

Europa braucht Lithium - bislang ist Europa praktisch vollständig von Lithiumexporten aus Drittstaaten abhängig. Damit Europa nicht in dieselbe Abhängigkeitsfalle wie bei Öl- und Gas fällt, gilt es für die Zukunft die eigenen Ressourcen in den Vordergrund zu stellen.

Die Nachfrage nach dem Metall steigt weltweit stark an und Europa hat begonnen, nach Möglichkeiten zu suchen, seine Lithium-Ionen-Lieferkette zu stärken, um seinen wachsenden Bedarf zu decken.

Auch auf die Gefahr hin das wir uns wiederholen:

Die Untersuchungsergebnisse der insgesamt 1.099 Gesteinssplitterproben werden in Kürze erwartet, sollte sich dabei herausstellen, dass die Lithium-Ressource von Keliber auf die Gebiete von European Energy Metals (WKN: A3ED7B) übergreifen, steht die Aktie vor einer Neubewertung!

Diese wohl einmalige Ausgangslage könnte ausschlaggebend sein für hohe Kursgewinne in der Zukunft!

Sichern Sie sich ein paar Stücke - am besten noch bevor die Untersuchungsergebnisse veröffentlicht werden und profitieren Sie vom gewaltigen Kurspotential dieser Aktie.

P.S: Besuchen Sie einfach www.europeanenergymetals.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

