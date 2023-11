Nach einer kurzzeitigen Konsolidierung aus Anfang dieses Monats präsentiert sich der Gold-Future nach einem Test des EMA 200 wieder gefragt und konnte an seine Oktoberhochs zulegen. Ein Durchbruch könnte infolgedessen weiteres Kurspotenzial an die Rekordstände aus Anfang dieses Jahres freisetzen. Nachdem der Gold-Future die Widerstandszone verlaufend um 1.987 US-Dollar Mitte Oktober erreicht hatte, schwenkte das Edelmetall in eine gesunde Konsolidierung ...

