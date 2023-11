In Deutschland bangt aufgrund der drohenden Rezession rd. jedes 15. Unternehmen um seine Existenz. Laut einer Umfrage des Ifo-Instituts sehen sich 6,8% der Firmen in ihrer wirtschaftl. Existenz bedroht. In der letzten Erhebung (01/2023) waren es noch 4,8%. Im Bauhauptgewerbe stieg der Anteil der existenzgefährdeten Betriebe von 5,1% auf 8,9%. Auch ...

