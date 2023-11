The following instruments on XETRA do have their first trading 22.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.11.2023Aktien1 NZEBOE0001S6 EBOS Group Ltd.2 PLLMPAY00016 LM PAY S.A.3 US6412558800 Neurometrix Inc.4 CA7481621042 Quebec Rare Earth Elements Corp.Anleihen/ETF1 USU02413AJ82 American Airlines Inc.2 XS2724532416 ams-OSRAM AG3 US209111GF42 Consolidated Edison Co. of New York Inc.4 XS2724457457 Ford Motor Credit Co. LLC5 XS2708354811 CA Auto Bank S.p.A.6 CH1305916772 Roche Kapitalmarkt AG7 XS2692259398 Aviva PLC8 FI4000561949 Fiskars Oyj Abp9 USQ6535DBP89 National Australia Bank Ltd.10 XS2724943639 Nestlé Finance International Ltd.11 US655844CT30 Norfolk Southern Corp.12 US655844CU03 Norfolk Southern Corp.13 FR001400M4O2 Crédit Agricole S.A.14 XS2725234954 Nationwide Building Society15 DE000NRW0PA4 Nordrhein-Westfalen, Land16 CH1305916780 Roche Kapitalmarkt AG17 IE000NXQKHU1 iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF18 IE000H5X52W8 iShares iBonds Dec 2027 Term € Corp UCITS ETF