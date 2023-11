Am 8. Dezember 2023 steht für die 1&1 AG ein Meilenstein in ihren Telekommunikations-Aktivitäten an: Ein Jahr nach Inbetriebnahme ihres europaweit ersten Mobilfunknetzes auf Basis der Open-RAN-Technologie, beginnt das TecDAX-notierte Unternehmen mit der Bereitstellung von Smartphone-Tarifen im eigenen 5G-Netz. In Regionen, in denen das 5G-Netz von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...