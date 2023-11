Die Weltkonjunktur zeigt sich verhalten. Das kommt dem Goldpreis zugute Gold ist und bleibt ein wichtiger Vermögensbaustein. Die Sorgen über eine Eskalation beim Konflikt im Nahen Osten haben nachgelassen. Wenn dies Gold als sicheren Hafen auch nicht unterstützt, so sorgen doch diverse andere Faktoren für die Beliebtheit des Edelmetalls. Es ist die Geldpolitik, die positiv für den Goldpreis ist. Denn die Inflation ist vielerorts so wie in den USA auf dem Rückzug, das verkleinert den Druck auf die ...

