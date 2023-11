Alcatel-Lucent Enterprise, ein führender Anbieter von Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen, hat die Sicherheitszertifizierung der ersten Stufe (CSPN) der französischen Nationalen Agentur für Sicherheit der Informationssysteme (ANSSI) für seine Kollaborationsplattform Rainbow by Alcatel-Lucent Enterprise erhalten. Diese Zertifizierung auf Basis der privaten Cloud-Infrastruktur von Rainbow unterstreicht das andauernde Engagement von Alcatel-Lucent Enterprise für die Informationssicherheit und den Schutz von Kundendaten.

Die CSPN-Zertifizierung für Rainbow bestätigt die Konformität der UCaaS-Lösung (Unified Communications as a Service) mit den strengen IT-Sicherheitsstandards der französischen Regierungsbehörde ANSSI. Im Rahmen der Zertifizierung wurde die Rainbow-Lösung einer tiefgreifenden und umfassenden Analyse bezüglich ihrer Sicherheit, Robustheit und Belastbarkeit unterzogen. Die Bewertung nahmen von der ANSSI akkreditierte Sicherheitsexperten vor.

"Diese Zertifizierung, die auf der Grundlage unserer privaten Cloud-Infrastruktur erfolgte, ist eine der anspruchsvollsten im Bereich der Informationssicherheit. Sie stärkt unseren Status als führender souveräner europäischer Akteur im Bereich der Kommunikationslösungen. Damit hat die ANSSI unsere strenge Informationssicherheitspolitik und unser starkes Engagement für die Datenintegrität bestätigt", betont Fabien Brisset, Sicherheitsbeauftragter für die Rainbow-Lösung bei Alcatel-Lucent Enterprise.

Rainbow ist weltweit verfügbar und bietet eine umfassende Palette an Unified Communications und Collaboration-Diensten der neuesten Generation. Die Lösung eignet sich für Unternehmen aller Größen und Branchen und ermöglicht ihnen eine reibungslose und sichere Zusammenarbeit. Die CSPN-Zertifizierung der ANSSI stärkt das Vertrauen der Alcatel-Lucent-Enterprise-Kunden in die Sicherheit ihrer Kommunikation und ihrer Daten bei der Verwendung von Rainbow.

"Sicherheit ist eine der tragenden Säulen unserer Rainbow-Strategie, sie ist in der DNA unserer Lösung und der Teams, die sie entwickeln und betreiben, verankert. Diese Zertifizierung ist das Ergebnis all dieser Bemühungen, und wir werden auch in Zukunft innovativ sein und Werte für unsere Kunden schaffen", sagt Moussa Zaghdoud, EVP Cloud Communications Business Division bei Alcatel-Lucent Enterprise

"Die Vergabe dieser CSPN-Zertifizierung durch die ANSSI ist ein weiterer Meilenstein für uns auf dem Weg, eine datensouveräne und sichere Cloud-Lösung zu bieten", ergänzt Martin Zingsheim, Sales Director Germany Public Education bei Alcatel-Lucent Enterprise

Die Vorteile der CSPN-Zertifizierung für Kunden des Unternehmens sind unter anderem:

Höhere Sicherheit: Rainbow hat seine Systeme zum Schutz vor Cyberbedrohungen stark verbessert und garantiert seinen Nutzern maximale Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit der Daten.

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften : Die CSPN-Zertifizierung bestätigt, dass Rainbow die geltenden Vorschriften und Sicherheitsstandards einhält.

Erhöhtes Vertrauen: Dank dieser unabhängigen und anerkannten Zertifizierung können Kunden von Alcatel-Lucent Enterprise bei der Verwendung von Rainbow absolutes Vertrauen in die Sicherheit ihrer Kommunikation setzen.

Über Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise liefert individuelle Technologieerlebnisse, mit denen Unternehmen alles miteinander vernetzen können, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

Die sicheren und nachhaltigen Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen inklusive Services werden flexibel implementiert: in der Cloud, vor Ort oder hybrid. Alle Lösungen bieten integrierte Sicherheit und schonen die Umwelt.

Mehr als 100 Jahre Engagement für Innovation und den Erfolg der Kunden haben Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter gemacht, der heute mehr als eine Million Kunden in aller Welt betreut.

Mit seinem Hauptsitz in Frankreich und 3.400 Geschäftspartnern weltweit verbindet das Unternehmen globale Reichweite mit lokaler Ausrichtung.

