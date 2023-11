Doch kein Wechsel zu Microsoft! Nach großem Hin- und Her bleibt Sam Altman doch beim ChatGPT-Schöpfer OpenAI. Müssen sich Microsoft-Aktionäre nun auf Kursstürze einstellen? Was für ein Hin- und Her in der KI-Welt: Erst am Freitag machten Schlagzeilen die Runde, dass Sam Altman, Gründer und CEO der ChatGPT-Mutter Open AI, als Chef der KI-Firma entlassen wurde. Das sorgte für Furore in der Tech-Welt und ließ auch den Kurs der Microsoft-Aktie kurzzeitig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...