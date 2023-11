Linz (www.anleihencheck.de) - Der kanadische Verbraucherpreisindex entsprach den Erwartungen und fiel im Oktober gegenüber dem Vorjahresmonat auf 3,10% (vorher 3,80%), so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der monatliche VPI sei um die prognostizierten 0,1% gestiegen und sorge somit für ein Entspannungssignal für die BoC. Allgemein mache sich unter den Marktteilnehmern die Annahme breit, dass sich das weltweite Inflationsproblem stabilisiere. Daher habe sich an den Wechselkursen nicht viel verändert. Der Euro notiere zum Kanadischen Dollar (CAD) aktuell bei 1,4950 unter Banken - eine nachhaltige Stärkte des CAD werde nicht erwartet. (22.11.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...