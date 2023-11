Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Obwohl Notenbanker derzeit bemüht sind, Marktteilnehmer von voreiligen Zinssenkungserwartungen abzubringen, haben sich diese nur geringfügig abgeschwächt und die Renditen sinken im Trend, so die Analysten der Helaba.Vor allem in Ländern der EWU-Peripherie sei es zu deutlichen Renditerückgängen gekommen, was dazu beigetragen habe, dass die Spreads zu Bundesanleihen kleiner geworden seien. Hier dürfte wohl auch das Rating von Moody's eine Rolle gespielt haben. Der Ausblick für Italien sei letzten Freitag auf "stabil" und Portugal um zwei Stufen auf "A3/stabil" verbessert worden. Inzwischen würden italienische Bonds mit 10-jähriger Laufzeit knapp 175 BP über Bunds rentieren - im Vergleich zu über 200 BP Ende Oktober. ...

