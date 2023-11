NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nvidia nach Quartalszahlen von 605 auf 625 US-Dollar angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. "Der Chipkonzern hat einmal mehr geliefert", resümierte Analyst Toshiya Hari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Geschäft mit Rechenzentren sei sehr gut berechenbar. Zudem funktionierten die Lieferketten wieder besser. Damit dürften die Markterwartungen für den Gewinn je Aktie erneut steigen./la/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 01:07 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US67066G1040

