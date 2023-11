Der argentinische Öl-Konzern YPF (WKN: 886738) hat vor wenigen Tagen einen gewaltigen Kurssprung um bis zu +50% aufs Parkett gezaubert. Auch bei weiteren Aktien hat man Sätze bis zu +20% gesehen. In diesem Artikel beleuchtet die SD-Redaktion den Aktienmarkt und die aktuelle wirtschaftliche Situation in Argentinien. Unser Autor lebt seit vier Jahren in diesem Land und erlebt die Stimmung somit hautnah. YPF vorgestellt YPF Sociedad Anónima ist ein ...

