57 Punkte lagen am Dienstag zwischen Tageshoch und Tagestief des DAX, am Montag betrug die Handelsspanne rund 75 Punkte. Auch für den Rest der Woche sind keine großen Bewegungen zu erwarten. Morgen wird in den USA Thanksgiving gefeiert, Freitag ist zwar offiziell ein Handelstag, aber auf dem Parkett passiert erfahrungsgemäß nicht viel. Zumal die Impulse fehlen. Wer früh eingestiegen ist, freut sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...