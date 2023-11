(shareribs.com) London 22.11.2023 - Die Ölpreise bewegen sich am Mittwoch kaum. In den USA sind die Rohölbestände laut API in der vergangenen Woche massiv gestiegen. Marktteilnehmer rechnen mit weiteren Förderkürzungen. Wie das private American Petroleum Institute gestern Abend mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 9,05 Millionen Barrel gestiegen. Dies lag deutlich ...

