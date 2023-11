...und zwar in der Anzahl der Führungspersonen. Künftig nicht mehr zur Führung gehört Deutschland-Chef Matthias Peuckert, der das Unternehmen verlässt. Für ihn übernimmt Gruppen-CEO Walter Hess die Verantwortung in Deutschland. DOCMORRIS sieht darin einen weiteren Schritt hin zu einer optimaleren Organisationsstruktur. Seit dem Verkauf des Schweizer Geschäfts im Frühjahr 2023 fokussiert sich DOCMORRIS fast ausschliesslich auf das elektronische Arztrezept in Deutschland. Die Verkleinerung der Geschäftsleitung erachtet die Gruppe daher als einen "konsequenten nächsten Schritt". Die Online-Apotheke will dadurch noch besser auf das erhoffte starke Wachstum beim E-Rezept Deutschland ab 2024 vorbereitet sein. Die Anleger honorieren das heute aber nicht - ganz im Gegenteil!



