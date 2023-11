Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat den Ruf durchaus hart in der Sache zu sein. Während manche Parteien dies teils murrend zur Kenntnis nehmen, legt sich die in Liechtenstein ansässige Green Finance Capital AG mit den Finanzaufsehern rechtlich an. Der Hintergrund: Weil sie die Begrifflichkeit "Fixzins" verwendete und laut FMA in ungenügendem Umfang auf die Risiken der qualifizierten Nachrangigkeit und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...