Hamburg (ots) -Filmhighlights, Geschenkideen, limitierte Gutschein-Banderolen- Großes Kino zum großen Fest: WONKA, WISH, RAUS AUS DEM TEICH- Zum 20-jährigen Film-Jubiläum: TATSÄCHLICH...LIEBE- Geschenkidee mit Erlebnisgarantie: CinemaxX Gutscheinboxen- Limitierte Film-Banderolen: WONKA und RAUS AUS DEM TEICH- Wunscherfüllung: CinemaxX unterstützt Kinderwunsch-OrganisationWeihnachten 2023? Kann sich sehen lassen! Damit in der Weihnachtszeit garantiert niemand allein zu Haus' bleibt, bringt CinemaxX für jeden Geschmack die richtige Unterhaltung auf die Leinwand. Hier warten in diesem Winter mit WONKA, WISH und RAUS AUS DEM TEICH nicht nur große Filme, sondern Entertainment in bester Qualität und ein Ort, an dem jede*r richtig abschalten kann. Auch deshalb sind die CinemaxX Gutscheinboxen die perfekte Geschenkidee mit Erlebnis-Garantie. Ob als 3D- oder 2D-Box, als Weihnachtsedition oder klassisch, als reine Wertgutscheine oder zum Selbstausdrucken. Für alle Fans von WONKA und RAUS AUS DEM TEICH gibt es jeweils eine limitierte Banderole im Filmlook. Zum Filmstart von WISH gibt es außerdem ein eigenes Menü, mit dessen Verkauf die Make-A-Wish® Kinderwunsch-Organisation unterstützt wird.Rund um Weihnachten kann sich jede*r im CinemaxX auf großes Kino, weihnachtliche Stimmung und eine "unterhaltsame" Geschenkauswahl freuen. Ab sofort sind online und an allen CinemaxX Kinokassen insgesamt fünf Gutschein-Boxen-Varianten ab einem Preis von 15 Euro erhältlich: eine 3D-Box, eine 2D-Box und eine limitierte 2D Weihnachtsedition Box jeweils mit zwei Kinotickets, zwei Softdrink-Gutscheinen (0,5L) und einmal Popcorn "Klein" sowie die "Kids"-Gutscheinbox mit Mini-Menü, die "Flex" Gutschein-Box mit drei Wertgutscheinen, gültig für den Kauf von Eintrittskarten und Produkten der Gastronomie. Außerdem gibt es auch einen reinen Wertgutschein, u. a. mit der Möglichkeit zum Selbstausdrucken. Wer "einen Film" verschenken möchte, erhält an den Kinokassen auf Wunsch zum Kauf einer Gutscheinbox kostenlos eine limitierte Banderole im Filmlook von WONKA oder RAUS AUS DEM TEICH dazu. Online sind die Filmeditionen als 2D- oder 3D-Gutscheinbox unter www.cinemaxx.de/shop erhältlich.Großes Kino zum großen Fest: Filmhighlights und Previews in der AdventszeitMit dem Animationsfilm WISH wird die Weihnachtszeit ab dem 30. November thematisch eingeleitet, wenn im Königreich der Wünsche ein Stern zum Leben erwacht. Passend zum Film gibt es an der CinemaxX Gastronomie ein WISH-Menü, von dessen Verkauf je 1 Euro an Make-A-Wish® Deutschland gespendet wird. Seit 1980 erfüllt die gemeinnützige Organisation gemeinsam mit Disney schwerkranken Kindern und Jugendlichen individuelle Wünsche. Wie aus Willy Wonka, bekannt aus "Charlie und die Schokoladenfabrik" der größte Erfinder, Zauberkünstler und Schokoladenfabrikant der Welt wurde, erzählt ab dem 7. Dezember WONKA. Auch diesen Film können Besucher*innen bei CinemaxX schon einen Tag eher, am 6.12., in der Preview sehen. Mit TATSÄCHLICH...LIEBE kehrt bei CinemaxX außerdem ein romantischer Weihnachts-Klassiker für einen Tag zurück auf die Leinwand: Zum 20-jährige- Filmjubiläum bringt der Kinobetreiber die Liebes-Komödie am 13. Dezember in seine Kinos. RAUS AUS DEM TEICH heißt es kurz vor dem Fest, wenn die Entenfamilie Mallard das heimische Gewässer verlässt, um die weite Welt zu entdecken. Den 3D-Animationsfilm gibt es vor offiziellem Filmstart (21.12.) bei CinemaxX bereits vorab am 17. Dezember in der CinemaxX Family-Preview.Weitere Informationen zu den Filmen und was die Leinwand darüber hinaus noch zu bieten hat, verrät das CinemaxX-Kinoprogramm (https://www.cinemaxx.de/).Über CinemaxXDie CinemaxX Gruppe zählt zu den bekanntesten Kinobetreibern in Deutschland und umfasst 30 Kinos mit insgesamt 257 Leinwänden in 26 Städten, davon ein Arthouse Kino in Hamburg, das HOLI. 1990 wurde die Marke CinemaxX ins Leben gerufen. CinemaxX steht für höchste Qualitätsstandards im Bereich Bild, Ton und Sitzkomfort. CinemaxX beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter*Innen. Seinen Firmensitz hat das Unternehmen in Hamburg. Vom Headquarter aus werden alle Betreuungsaktivitäten für die deutschlandweit 30 Kinos ausgeführt. CinemaxX ist seit 2012 Teil von Vue International. Vue International mit Sitz in London ist einer der weltweit führenden, privaten Kinobetreiber. Das Unternehmen betreibt die angesehensten Marken in den wichtigsten europäischen Märkten und Taiwan und ist in insgesamt neun Ländern an 228 Standorten mit 2.000 Leinwänden aktiv. Die Vue Gruppe ist dabei führend in Großbritannien, Irland, Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Italien, Polen, Litauen und Taiwan.