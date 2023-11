Wie der ehemalige Berliner Finanzsenator und Bundesbanker Thilo Sarrazin privat investiert Der frühere Bundesbanker Thilo Sarrazin hat im Interview mit €uro am Sonntag seine Strategie zur Geldanlage erläutert. Dabei setzt der umstrittene Autor auf deutsche Aktien, die er aber nicht via ETF kauft: "Ich lege das Geld wie im FAZ-Index an, den es seit den Fünfzigerjahren gibt. Einmal im Jahr wird umgeschichtet, damit es wieder zum Index passt. Ich habe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...