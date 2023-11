Vaduz (ots) -In ihrer Sitzung vom Dienstag, 21. November 2023 hat die Regierung Caroline Herfert und Tamara Moosmann in den Stiftungsrat der Kulturstiftung Liechtenstein berufen. Die Mandatsdauer in erstreckt sich beiden Fällen vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2027.Die neu bestellten Mitglieder ersetzen die bisherigen Mitglieder Christine Tinner-Rampone und Georg Tscholl, deren Mandate Ende 2023 auslaufen. Unverändert Teil des Stiftungsrats der Kulturstiftung Liechtenstein sind Präsident Roland Marxer, Vizepräsident Rainer Gassner sowie die Mitglieder Doris Bühler, Clarissa Frommelt und Tiago Spagolla.Die Regierung dankt Caroline Herfert und Tamara Moosmann für ihre Bereitschaft, im Stiftungsrat der Kulturstiftung mitzuwirken und wünscht ihnen bei der Ausübung des Mandats viel Freude und Erfolg. Den ausscheidenden Mitgliedern Christine Tinner-Rampone und Georg Tscholl dankt sie für die Mitarbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und KulturMartin Hasler, GeneralsekretärT +423 236 74 76martin.hasler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100913702