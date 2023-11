EQS-News: Advanced Bitcoin Technologies AG / Schlagwort(e): Kooperation/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Bitcoin Technologies AG: Mit Bitcoin Immobilien kaufen - SecPay.io kooperiert mit Black Label Immobilien Frankfurt am Main, 22. November 2023 - Mit Bitcoin die Wunschimmobilie kaufen wird endlich Realität. Dank der Kooperation von SecPay.io und Black Label Immobilien können sich Käufer mit ihrem Kryptovermögen ab sofort mittels Wechselservice mit Bitcoin-Preisgarantie einfach, bequem und konform zu den geltenden regulatorischen Anforderungen ihren Immobilientraum erfüllen. Ermöglicht wird dieses innovative Nutzererlebnis durch die Kooperation der savedroid FL GmbH , einer 100%igen Tochtergesellschaft der Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22) mit der BLP Investments GmbH zur Nutzung des vollständig regulierten Bitcoin-Payment-Gateways SecPay.io. Bislang war der Prozess bestehendes Kryptovermögen für den Immobilienkauf zu nutzen mühsam, zeitaufwendig und teuer. Zunächst mussten Bitcoin von der privaten Wallet zu einer Kryptobörse transferiert, dann dort in Euro umgetauscht, im Anschluss die Euro auf das Bankkonto ausgezahlt und schließlich von dort aus zur Bezahlung des Immobilienkaufpreises weiterüberwiesen werden, was in der Praxis einen hohen manuellen Arbeitsaufwand erfordert und regelmäßig weit mehr als 48 Stunden in Anspruch genommen hat. Angesichts der für einen Immobilienkauf erforderlichen großen Beträge, der hohen Volatilität des Bitcoin-Preises und den bestehenden regulatorischen Auszahlungsrestriktionen für Kryproerlöse ein äußerst unbefriedigendes Nutzererlebnis. Durch die Kooperation von SecPay.io und Black Label Immobilien ist der Immobilienkauf mit Bitcoin durch den vollständig regulierten Wechselservice jetzt erstmals schnell und ohne Umwege, mit Bitcoin-Preisgarantie und zudem zu niedrigen Transaktionskosten möglich, was Käufern signifikante Vorteile bietet. "Die Möglichkeit mit dem SecPay.io-Wechselservice mit Preisgarantie mit Bitcoin Immobilien zu kaufen, ist der konsequente nächste Schritt der Verbindung von Kryptowährungen und traditioneller Finanzwelt, es freut mich sehr, dass wir mit dieser vollständig regulierten und nutzerfreundlichen Innovation Immobilienkäufern viel Zeit und Geld sparen", sagt Dr. Yassin Hankir , Vorstandsvorsitzender der Advanced Bitcoin Technologies AG und Geschäftsführer der savedroid FL GmbH. "In Deutschland ist der direkte Kauf von Immobilien mit Kryptowerten faktisch nicht möglich. Wir haben einen sehr hohen Standard in Sachen Transparenz und Sicherheit beim Kauf und Verkauf von Immobilien. Deshalb ist es jetzt umso wichtiger mit dem Partner SecPay.io zusammenzuarbeiten, dessen Wechselservice genau diese Sicherheit schafft. Kryptoinvestoren können nun ihre Gewinne in solide Immobilien investieren", sagt Achim Amann , Geschäftsführer von Black Label Immobilien und der BLP Investments GmbH. Über SecPay.io Mit SecPay.io bietet die als VT-Wechseldienstleister bei der Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) registrierte savedroid FL GmbH Händlern die bequeme Möglichkeit einfach, schnell, kostengünstig und sicher Bitcoin-Zahlungen in Online-Shops und in Ladengeschäften zu akzeptieren und dadurch attraktive Neukunden zu gewinnen. Dank SecPay.io sparen Händler und Kunden Zeit und Nerven, denn SecPay.io garantiert eine schnelle und reibungslose Transaktionsabwicklung, den fixen Einkaufswert in Euro und überweist Händlern das Geld direkt auf ihr Bankkonto. Der lästige Umgang mit Bargeld und lange Transaktionswartezeiten oder gar fehlgeschlagene Transaktionen sowie hohe Gebühren bei Kreditkarten- oder PayPal-Zahlungen gehören damit der Vergangenheit an. Zudem bietet SecPay.io Händlern eine schnelle technische Integration und ein transparentes, umfassendes Reporting für die Finanzbuchhaltung. Mehr Informationen: www.secpay.io Über Advanced Bitcoin Technologies AG Die Advanced Bitcoin Technologies AG ist ein Ecosystem-Builder im Bereich Blockchain, Krypto- und Digital-Assets. Die Advanced Bitcoin Technologies AG hat es sich zum Ziel gesetzt, die Welten von Fiat-, Krypto- und Digital-Währungen miteinander zu verbinden und Geschäfts- und Privatkunden einfache, sichere, schnelle und preiswerte Transaktionen zu ermöglichen. Mit ihrer Börsennotierung im Freiverkehr der Börsen Berlin, Düsseldorf und Hamburg verfolgt die Advanced Bitcoin Technologies AG das Ziel, Investoren zu helfen, am globalen Megatrend von Blockchain, Krypto- und Digital-Assets zu partizipieren. Mehr Informationen: www.abt-ag.com Über Black Label Immobilien Die Black Label Immobilien ist ein Makler- und Beratungsunternehmen mit Sitz in Berlin-Charlottenburg. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der Immobilienbranche ist das Team von Black Label darauf spezialisiert, deutsche und internationale Kunden bei der Suche nach der richtigen Immobilie in Berlin, Brandenburg, Leipzig und Magdeburg zu unterstützen. Zudem bietet das Unternehmen Support bei der Vermietung und Verwaltung von Immobilien sowie bei der Suche nach einer Finanzierung bzw. einer Rechts -und Steuerberatung. Mehr Informationen: www.blacklabelimmobilien.de Investoren- und Medienkontakt Advanced Bitcoin Technologies AG / SecPay.io Dr. Yassin Hankir

Vorstandsvorsitzender Advanced Bitcoin Technologies AG / Geschäftsführer savedroid FL GmbH

Telefon: +423 237 1501

E-Mail: yh@savedroid.li Pressekontakt BLP Investments GmbH / Black Label Immobilien Achim Amann

Geschäftsführer BLP Investments GmbH

Telefon: +49 30 6794 8646

E-Mail: aa@blp-immobilien.com



