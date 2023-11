Börsen News: Nicht Ryanair, Lufthansa oder American Airlines - ist diese Airline-Aktie die beste Wahl?

Historisch waren Airline-Aktien oft keine beliebte Wahl unter Investoren. Die Luftfahrtindustrie ist bekannt für ihre hohe Volatilität, beeinflusst durch Faktoren wie Schwankungen des Öl-Preises, politische Unsicherheiten und zyklische Nachfrageschwankungen. Zusätzlich führen hohe Betriebskosten und starker Wettbewerb zu geringen Gewinnmargen. Die Lufthansa Aktie spiegelt diese Herausforderungen wider und war in der Vergangenheit wenig beliebt. Trotz ihrer Position als eine der führenden Fluggesellschaften in Europa hat die Lufthansa in ihrer Geschichte Phasen finanzieller Unsicherheit und schwacher Aktienperformance erlebt, was ihre Attraktivität für langfristig orientierte Anleger einschränkte.

Ein Blick auf die langfristige Performance offenbart dies par excellence. Denn die Lufthansa Aktie hat sich in den letzten fünf Jahren halbiert.

Dennoch gibt es in nahezu jeder Branche auch qualitative Unternehmen. Doch nicht Ryanair, Lufthansa oder American Airlines steht in diesem Artikel im Fokus - ist die Wizz Air Aktie möglicherweise die beste Wahl?

Wizz Air Aktie: Unverändert in 2023, langfristig schwach

Ein Blick auf die langfristige Performance dürfte zunächst einmal wenig Aktionäre beglücken. Denn im laufenden Jahr gab es keine positive Rendite. Vielmehr notiert die Wizz Aktie nahezu unverändert, während es im breiten Markt eine doch deutliche Erholungsbewegung gab. In den letzten fünf Jahren verlor die Wizz Air Aktie kräftig und nähert sich erneut dem IPO-Preis. Die Papiere werden aktuell mit dem Preis von 2015 taxiert.

Technisch bleibt die Wizz Air Aktie angeschlagen, konnte jedoch zuletzt den markanten Support zurückerobern. Eine weitere Erholungsbewegung bleibt jedoch erforderlich, damit sich das Chartbild wieder aufhellt.

Solide Geschäftszahlen: Steigende Flugpreise als Chance

Die ungarische Billigfluggesellschaft veröffentlichte zuletzt solide Halbjahreszahlen für den Zeitraum von April bis September 2023, wobei die Herausforderungen des Vorjahres zweifelsfrei halfen, ein starkes Wachstum bekanntzugeben. Der Ausblick enttäuschte, die Wizz Air Aktie crashte zweistellig.

Grundsätzlich zeigte das Unternehmen ein solides Wachstum. Die Flotte expandierte um 11 %, die Passagierzahlen stiegen um 24,6 % auf 33 Millionen beförderte Passagiere. Das EBITDA vervierfachte sich auf 878,1 Millionen Euro, blieb aber leicht hinter den Prognosen zurück.

Besonders positiv war der Anstieg der EBITDA-Marge von 9,9 % auf 28,8 % und ein Zuwachs des Bargeldbestands um 300 Millionen auf 1,84 Milliarden Euro. Obwohl die Gesamtverschuldung hoch bleibt, zeigt sich eine deutliche Reduzierung der Schuldenlast. Angesichts der aktuellen Marktsituation könnten steigende Flugpreise im nächsten Jahr eine Chance darstellen, die Gewinne weiter zu steigern. Die Schulden sollten Anleger jedoch im Blick behalten, da gerade bei anhaltend hohen Zinsen die Refinanzierungskosten schnell steigen.

Viele Fehler belasten das Unternehmen: Herausforderungen bleiben omnipräsent

Wizz Air sieht sich aktuell mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, die sich negativ auf ihr Geschäft auswirken. Die fehlende Absicherung gegen steigende Ölpreise, insbesondere im Kontext des Konflikts in der Ukraine, brachte große Probleme. Zusätzlich erschwerten Ticketerstattungen im Sommer 2022 und aktuelle Probleme mit Flugzeugmotoren, die ausgetauscht werden müssen, die operative Entwicklung. Die Flugausfälle, verursacht durch die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten, belasten das Unternehmen weiter. Nach den Herausforderungen der Corona-Pandemie scheint das Unternehmen weiterhin mit anhaltenden Schwierigkeiten konfrontiert zu sein. Dies preist der Markt in die Bewertung ein.

Weitere Risiken für Wizz Air könnten in der steigenden Konkurrenz durch andere Billigfluglinien und traditionelle Fluggesellschaften liegen, die zunehmend in den Niedrigpreissektor drängen. Zudem sind globale wirtschaftliche Unsicherheiten und Wechselkursschwankungen Einflussfaktoren auf die Profitabilität. Geopolitische Krisen werden auch in Zukunft immer wieder Airline Aktien betreffen und sind nicht planbar.

All dies zeigt - ein Selbstläufer sind Airline Aktien auch in 2023 nicht.

Günstige Bewertung, antizyklischer Einstieg

Der Markt zeigte sich zuletzt enttäuscht von Wizz Air, was sich im aktuellen Aktienkurs widerspiegelt, der auf dem Niveau des Jahres 2015 verharrt. Die kontinuierlichen Herausforderungen und schlechten Nachrichten dürften jedoch mittlerweile im aktuellen Preis eingepreist sein. Trotz der Potenziale, in nächsten Jahr einen steigenden Gewinn und hohen Cashflow zu generieren, bleibt die Bewertung der Wizz Air Aktie moderat. Dies könnte für antizyklische Investoren attraktiv sein, immer jedoch mit Blick auf die anhaltenden Probleme. Denn diese offenbaren, warum die Aktie in den letzten fünf Jahren an Wert verlor. Für Anleger, die in der Luftfahrtbranche investieren wollen, könnten andere Airlines wie Ryanair oder der Flugzeugbauer Airbus die besseren Alternativen sein.

