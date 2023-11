Gut zweieinhalb Jahren ist es jetzt her, dass der französische alternative Asset-Manager Tikehau Capital sein erstes Büro in Deutschland mit Dominik Felsmann als Leiter eröffnete.Am Ende der Goethestraße mit Blick auf die Frankfurter Alte Oper sitzt er mit seinen aktuell sieben Mitarbeitern, darunter als jüngster Neuzugang die regionale Sales-Chefin Anastassia Engel. Mittelfristig soll das Team eine Größe von 10-12 Mitarbeitern erreichen und alle Assetklassen des Tikehau-Universums abdecken: Private Debt, Private Equity (4-5 Mitarbeiter geplant), Real Estate und Kapitalmarktstrategie. Felsmann hat lt. eigener Aussage zuvor das deutsche Leveraged-Finance-Geschäft der ABN Amro aufgebaut und geleitet. Insgesamt hielt Tikehau Capital per Ende September 41 Mrd. Euro Assets unter Management (Q3: +14% z. Vorjahr), davon 17 Mrd. in Private Debt, knapp 14 Mrd. in Real Assets, 5,8 Mrd. in Private Equity und 4,4 Mrd. im Bereich Kapitalmarktstrategie. Mittlerweile hat die Gesellschaft auch ein ESG-spezifisches Team für alle Produktgruppen, das die Portfoliounternehmen bei der Umsetzung und Erreichung ihrer ESG-bezogenen KPIs in einem bestimmten Zeitrahmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...