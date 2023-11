Brüssel (www.anleihencheck.de) - Michael Vander Elst, Portfolio Manager von DPAM (Degroof Petercam Asset Management), nennt Gründe für Schwellenländeranleihen (EM-Anleihen) in Lokalwährung - und warum man diese aktiv managen sollte.Für EM-Anleihen in Lokalwährung spreche der Carry, also der Nettoertrag, der sich beim Halten der Anleihen ergebe. Dieser liege bei 75 Basispunkten pro Monat. Selbst wenn die Zinsen binnen Jahresfrist noch einmal um 145 Basispunkte steigen würden, wären Anleger damit noch im Plus. ...

